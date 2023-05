Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Un adevărat candidat la Preşedinţia Statelor Unite – HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! – ,,Misiunea mea, va fi să pun capăt fuziunii corupte a puterii de stat și corporatiste care amenință să impună un nou tip de feudalism corporativ în țara noastră”!

Robert Kennedy Junior este fiul fostului ministru democrat al Justiţiei şi candidat la preşedinţie, Robert Kennedy, care a fost asasinat în 1968, dar şi nepotul preşedintelui John Fitzgerald Kennedy, asasinat cu cinci ani mai devreme. Este un foarte bun avocat specializat pe probleme de mediu, cunoscut încă din 2005 pentru propagarea unor teorii ale conspiraţiei privind vaccinurile propuse oamenilor, legând în special autismul de una dintre componentele acestora. Pentru mitingul desfăşurat în statul Massachusetts, care este şi fieful familiei Kennedy, acest Robert Kennedy Jr. s-a angajat să militeze pentru eradicarea diviziunilor care afectează Statele Unite, pentru a spune adevărul poporului american! Robert Kennedy s-a înscris în Campania electorală pentru alegerile prezidenţile din SUA, din anul 2024, criticând închiderea școlilor și a afacerilor în timpul pandemiei de coronavirus și a accentuat faptul că în SUA guvernul și mass-media mint cu neruşinare, de aceea: ,,Misiunea mea în următoarele 18 luni ale acestei campanii și pe parcursul președinției mele, a spus el, va fi să pun capăt fuziunii corupte a puterii de stat și corporatiste care amenință acum să impună un nou tip de feudalism corporativ în țara noastră, pentru a ne monetiza copiii, pentru a ne otrăvi copiii și oamenii noștri cu substanțe chimice și medicamente, ca să ne extragă bunurile pentru a ne menține într-o stare constantă de război” (sic!!!), mai ales că între participanţii la miting, unele persoane purtau șepci anti-vaccin. Să menţionăm că Robert Kennedy Jr. este unul dintre puţinii candidaţi care s-au alăturat oficial taberei democrate, aşteptând decizia preşedintelui Joe Biden, cu toate că liderul de la Casa Albă, în vârstă de 80 de ani, susţine că intenţionează să candideze pentru un al doilea mandat, dar nu şi-a oficializat încă intrarea în campanie. În schimb, Robert Kennedy Jr. este considerat un erou al sistemului de la Washington, însă, retorica sa împotriva restricțiilor din timpul pandemiei și împotriva vaccinurilor l-au readus în atenţia electoratului american, iar, atunci când și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale primare din Partidul Democrat, împotriva lui Joe Biden, Robert Kennedy a pus în încurcătură presa corporatistă, mai ales că sondajele îl creditează cu 20% din voturile democraților, ceea ce însemnă că merită atenţia cuvenită.

,,Guvernele democratice, sunt dominate de puterea corporatistă”!

În acest articol, ca şi în cel care va urma, redăm unele secvenţe, cu acele comentarii de rigoare, din «interviul istoric», aşa cum a fost apreciat de către Ion Cristoiu, acordat Revistei «UN HERD» şi care a fost publicat şi în ţara noastră de către reputatul ziarist Călin Marchievici. În interviul oferit publicației «UnHerd», Robert Kennedy vorbește mai puțin despre vaccinuri, subiect care l-a făcut cunoscut, deoarece caută să descopere dacă susținerea pentru candidatura lui se datorează și viziunilor sale despre mediu, despre Ucraina şi mai ales despre dominaţia corporatistă!

UnHerd: Ați folosit cuvântul «corporatism» în multe interviuri. Ce înțelegeți prin asta?

RFK: Este vorba despre faptul că guvernele, în special guvernele democratice, sunt dominate de puterea corporatistă. Vreme de 40 de ani, am avut procese cu agențiile din Statele Unite și vă pot spune că Agenția pentru Protecția Mediului este practic condusă de industria petrolului, de industria cărbunelui și de industria pesticidelor. Când am avut un proces împotriva lor legat de cazul «Monsanto» și am încheiat procesul cu plata a 3 miliarde de dolari de către acea corporație, am descoperit că șeful diviziei de pesticide din cadrul agenției guvernamentale lucra în secret pentru «Monsanto» și conducea agenția în așa fel încât să promoveze planurile mercantile ale acelei companii, nu interesul public! Nesocotea o mulțime de studii, falsifica studii, scria studii la comandă! Iar acest lucru este valabil pentru toate agențiile! Dacă vă uitați la industria farmaceutică, ea conduce de fapt «Food and Drug Administration» (FDA), care primește 50% din buget de la «Big Pharma». Astfel, «Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor» își cheltuiește jumătate din buget cumpărând medicamente de la «Big Pharma» și apoi le distribuie. Iar «Institutul Național pentru Sănătate» este doar un incubator pentru noi produse farmaceutice. Nu face cercetările fundamentale pe care ar trebui să le facă, pentru a afla de unde vin toate bolile! Studiile pe care le face sunt studii pentru noi medicamente. Iar după ce «Big Pharma» își vinde medicamentele, institutul primește bani. Este un partener al puterii corporatiste! «Departamentul Transportului» este condus de companiile feroviare și de cele aeriene, băncile conduc, de fapt, «Security and Exchange Commission», iar presa corporatistă a corupt Comisia Electorală Federală.

Într-un scurt comentariu, putem spune că sistemul corporatist ascunde afaceri peste afaceri şi aşa-zisa preocupare pentru sănătatea oamenilor nu reprezintă decât o încrengătură de aranjamente ale marilor firme care impart profituri uriaşe cu industria farmaceutică din America şi din întreaga lume! Aici, Avocatul Robert Kennedy Jr. dă dovadă de un curaj care cutremură sistemul societăţii americane!

UnHerd: Vreți să spuneți că există corupție propriu-zisă ori că foștii funcționari ai agențiilor devin imediat angajați ai corporațiilor?

RFK: Amândouă. Avem mită legală și mită ilegală! (sic??!!) Regulile conflictelor de interese nu sunt doar ignorate, ele sunt ignorate în mod sistematic! Iar, regulile nu sunt suficient de puternice pentru a proteja interesul public! Se întâmplă ambele lucruri: și mită în limitele legii, și mită ilegală!

Oare, ceea ce spune Avocatul Robert Kennedy Jr. se întâmplă numai în Statele Unite sau şi în plaiurile spaţiului nostru mioritic?

,,Nu există valori pe care să le fi împărtășit unchiul meu și tatăl meu, iar eu să nu le prețuiesc”!

UnHerd: Aceasta pare o poziție de stânga, însă dumneavoastră sunteți considerat a fi de dreapta. Credeți că se reduc diferențele dintre stânga și dreapta?

RFK: Cred că sunt un liberal în stilul tradițional Kennedy. Nu există valori pe care să le fi împărtășit unchiul meu și tatăl meu, iar eu să nu le prețuiesc! Ei respingeau propensiunea către războiul complexului militaro-industrial şi nu doreau ca guvernul să fie condus de corporații! Şi erau împotriva cenzurii! Erau împotriva guvernării prin frică și au vorbit deseori despre asta! Cred că în SUA există o coaliție în devenire a forțelor populiste, de stânga și de dreapta. Cred că acesta este sigurul lucru care poate salva democrația americană!

Observaţia lui Robert Kennedy Jr. este deosebit de profundă şi dovedeşte prin aceasta că este un fin obsvervator al confruntărilor scenei politice americane!

UnHerd: Ați menționat recent numele lui Tucker Carlson, care a fost demis de la Fox News. Este considerat un conservator de dreapta, însă pare să fie în acord cu dumneavostră. Ce părere aveți despre Carslon?

RFK: Am fost unul dintre cei mai mari critici ai lui. Însă cred că Tucker a devenit în ultimii trei ani cea mai importantă voce populistă. Este unul dintre puținii oameni de televiziune care vorbește despre libertatea de exprimare. Se întâmplă ceva extraordinar: în perioada tinereții mele, cei mai puternici susținători ai Primului Amendament (libertatea de expresie) erau jurnaliștii. Acum, jurnaliștii din SUA, nu par deloc preocupați de cenzura orchestrată a guvernului. Este foarte, foarte bizar!

Cenzura «orchestrată» de către guvern se întâmplă în toate ţările sau aproape în toate ţările, în ziua de azi, aşa că presa rămâne un pilon al adevărului, nu al unei mass-media vândută marilor trusturi de afaceri!

UnHerd: Vă voi întreba ceva despre climă și protecția mediului, domenii în care v-ați implicat în întreaga viață. În ultimii ani, ecologismul pare să nu mai fie o mișcare anti-sistem, ci una susținută de corporații. Credeți că există o variantă autentică a mișcării ecologiste și una corporatistă, în stilul Davos? Cum putem să le distingem?

RFK: Da, așa s-a întâmplat! Mișcarea este mai polarizată ca oricând, iar asta dintr-un motiv foarte limpede. Criza a fost speculată de Bill Gates și «Forumul Economic Mondial», clubul băieților miliardari de la Davos, la fel cum criza covid a fost folosită tot de ei pentru a deveni și mai bogați, pentru a impune un control totalitar și pentru a stratifica societatea, cu oameni foarte puternici la vârf și cu o mulțime de oameni care rămân cu foarte puțină suveranitate. Fiecare criză este o ocazie pentru ca aceste forțe să obțină mai mult control!

Orice comentariu este de prisos, pentru că Robert Kennedy Jr. depăşeşte orice aşteptări, mai ales că el surprinde frământările actuale ale întregii societăţi apăsate de povara globalismului şi a fricii de ziua de mâine! Aşa este, în timp ce unii se îmbogăţesc şi îşi măresc uriaşele profituri, marea masă a oamenilor sărăcesc şi sunt copleşiţi de nesiguranţa zilei de mâine, aşa că nădejdea este numai Bunul Dumnezeu! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA