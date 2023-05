Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Tabloul: „Îl reprezintă pe Iisus înconjurat de apostoli îmbrăcați în sclavi sadomasochiști!” – „Sfidător: expoziţie cu bărbaţi în pielea goală în Parlamentul European. Blasfemie la adresa simbolurilor creştine”!

În literatura laică, destul de bogată în lucrări de referinţă, blasfemia are o conotaţie care detaşează spiritul de menirea sa univocă, dar, sub aspect religios şi profund teologic, blasfemia este folosirea lipsită de respect şi de sfânta preţuire a numelui unei divinități, în condiţiile în care defăimarea religiei înseamnă şi comiterea unui sacrilegiu de neiertat. Spre exemplu, evreii din vremea vieţii pământeşti a Mântuitorului Iisus Hristos au considerat că este o adevărată blasfemie ca Iisus, Fiul unui tâmplar din Nazaret, să ajungă să declare că este Fiul Lui Dumnezeu! Cele mai multe erori ale blasfemiei nu sunt făcute de către oamenii credincioşi, ci de către persoane, neamuri sau instituţii laice şi chiar credinţe de-a valma, fără a discerne binele de rău! În altă ordine de idei, expresia aproape banală: «Nu am timp!» constituie o blasfemie adusă Lui Dumnezeu, pentru că timpul veşniciei, ca şi timpul relativ şi efemer sunt opera Creatorului, pentru că aşa cum spun Sfinţii Părinţi, timpul curge din izvorul vieţii veşnice şi se întoarce în izvorul vieţii veşnice, ca un izvor de munte care curge în propria lui albie din care se adapă cerbii! Timpul nu se măsoară în clipe, nu se măsoară în minute, ci se măsoară în rugăciuni şi imnuri de Slavă pentru Dumnezeu, se măsoară în fapte bune şi în realizări, pentru că aşa cum spune un proverb românesc: «Dacă nu ai făcut o casă, ai trăit degeaba, dacă nu ai făcut o fântână, dacă nu ai făcut un copil, o troiţă… ai trăit în van!», şi aşa o spun românii, că adesea, ne trezim că urâm, din când în când purtăm pizmă, din când în când ne aducem aminte că nu am mai fost demult la biserică şi mai suferim o încercare, crezând că ne lăsăm în grija Lui Dumnezeu! Să ne facem curat în suflet cu post şi rugăciune, să ne facem ordine în minte cu rugăciunea de seară sau cu cea de dimineaţă ca o eliberare de blasfemie! Poate că nu întâmplător, Iisus Domnul nu învăţa în public de mult timp, atunci când ascultătorii Lui au început să-L compare cu învăţătorii lor, numiţi «cărturari» şi «saduchei», parte a unui grup iudeu conservator cunoscut ca «farisei», mai ales că mulţimea era «uimită de învăţătura Lui, căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii» (Marcu 1:22). De aceea, cărturarii au înţeles comparaţia şi au simţit tensiunea, iar în curând aceasta a escaladat (Marcu 2:6, 16), pentru că învăţătorii Bibliei din aceea vreme, cu vechile lor tradiţii, au început să fie invidioşi şi apoi L-au urât pe Iisus, iar, ameninţarea era aşa de mare, încât aceşti «pigmei» netrebnici erau gata să treacă de partea cealaltă şi să conspire cu acoliţii lor libertini, ierodienii (Marcu 3:6).

„Artă? Nu, doar vulgaritate și disecție”, a subliniat Salvini

Dar, e mai bine să lăsăm în voia Domnului aceste blasfemii pierdute în negura timpului şi să revenim la blasfemiile din zilele noastre secularizate şi anticreştine, pentru că nu mai departe decât săptămâna trecută, vorbim despre o expoziţie şocantă din interiorul Parlamentului European de la Bruxelles, cu un tablou controversat şi blasfemiator care Îl înfățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos înconjurat de bărbați homosexuali în ținute de piele, ceea ce a stârnit furie în rândul unor politicieni din Italia și Polonia, care au catalogat-o drept «blasfemie», aşa cum informează «The Times»! Deci, o ispravă considerată ca fiind «artă», care Îl arată pe Iisus Hristos într-o ţinută caricaturală, înconjurat de bărbați cu mușchi şi îmbrăcați în piele, a fost afișată pe un coridor al clădirii Parlamentului European, conform site-ului «lgbt ThePinkNews», ca să mai adăugăm şi faptul că o altă piesă controversată arată un soldat dând cu piciorul într-o barcă micuță care transporta migranți, pentru a o arunca înapoi în mare, iar, europarlamentarul de extrema stângă care găzduiește «expoziția» deochiată, descriind «companionii» lui Iisus drept «sclavi sadomasochiști» a spus că reacțiile au arătat exact de ce astfel de picturi ar trebui să fie expuse (sic??!!). Deci, tabloul cu pricina a fost calificat «vulgar» și «blasfemiator», chiar dacă, vezi, Doamne, «artista» ar fi spus că lucrarea îl înfățișează pe Iisus «iubind drepturile LGBTQ+». Astfel, imaginile, realizate de către fotografa Elisabeth Ohlson, o lesbiană din Suedia, sunt afișate pe un coridor lateral al clădirii din Bruxelles, ca parte a unei expoziții «culturale» găzduite de politicieni de stânga din toată Europa. Până la urmă, «artista» s-a plâns pe Instagram că au fost făcute amenințări cu închiderea expoziției sau eliminarea fotografiilor considerate controversate. Să mai notăm că imaginile blasfemiatoare au putut fi vizitate doar de personalul parlamentar, politicieni și alți oficiali cu acces în zona restricționată a clădirii, cărora li se acordă o acreditare specială pentru a o vizita! De altfel, «artista» Elisabeth Ohlson a vorbit și într-un eveniment organizat într-una dintre sălile Parlamentului European cu câteva zile mai înainte ca scurta expoziție de 4 zile să se încheie pe 5 mai, precizând că prezentarea «operei» sale în Parlamentul European a fost promovată de către «europalavramentarul» Malin Björk, din Partidul de Stânga din Suedia. Ea a mulțumit pentru faptul că Malin Björk și întreg personalul au lucrat din greu împotriva regulilor stricte ale UE cu privire la ceea ce poate fi arătat» (sic!!!), în pofida faptului că printre oficialii care și-au exprimat revolta față de controversata expoziție s-a numărat europarlamentarul român, Cristian Terheș, care a postat un videoclip pe pagina personală de Facebook şi a spus: „Sfidător: expoziţie cu bărbaţi în pielea goală în Parlamentul European. Blasfemie la adresa simbolurilor creştine!” a scris Cristian Terheș pe rețeaua lui de socializare. Iată, printre politicienii care și-au exprimat indignarea s-a numărat şi Maria Veronica Rossi, europarlamentar din partidul «Lega Nord» din Italia, care a declarat pentru Times că tabloul: „Îl reprezintă pe Iisus înconjurat de apostoli îmbrăcați în sclavi sadomasochiști!”, iar, colegul său din «Lega Nord» şi viceprim-ministru al Italiei, Matteo Salvini, a postat pe Facebook o fotografie cu «lucrarea» suedezei şi a întrebat ca pentru sine şi pentru alţii: „Artă? Nu, doar vulgaritate și disecție”, a subliniat Salvini. Iar, ca să fie «tacâmul» complet şi ca să atragem atenţia în mod serios politicienilor din România, pe cine trimit în Parlamentul European, să spunem în cele din urmă că Malin Björk, europarlamentar al Partidului de Stânga din Suedia, despre care am amintit anterior, și-a arătat indignarea față de reacțiile negative la adresa «blasfemiei» de la Bruxelles («Sodoma şi Gomora Europei»), care apreciază că: «Acest lucru confirmă opiniile naționaliste și conservatoare de dreapta când vine vorba de creștinism și persoane LGBTI! Vom fi aici pentru frații noștri LGBTI!», a spus el, cu mândrie proletară şi cu un tupeu greu de catalogat! Aşadar, cei care ne-au obligat şi încă vor să ne mai oblige la «vaxcinare» botezată şi imunizare, la consumul de greieri şi de lăcuste cu viermi, să ne pună taxe pe aerul respirat, să ne impoziteze fântâna din curte, să ne confiște casa și mașina pentru a ne face «europeni fericiți», cei care se împotrivesc întemeierii unei familii tradiționale, care vor să legalizeze violul, pedofilia şi drogurile, savurează din plin și se desfată cu acest gen de «opere» sataniste, blasfemiatoare, cei care, mult mai mult decât probabil că practică acest gen de relații atât de promovate chiar de ei prin directive impuse sub sancţiuni europene, chiar dacă trădătorii care ne conduc ţara ne îndeamnă cu minciuni evidente la aceste aberații care jignesc bunul simţ! Pe viitor, slugile străinătăţii se vor amuza obligându-ne pe toți la practicarea relațiilor homosexuale și a violurilor în public! Poate că nu se ştie de către mulţi oameni, dar există și o «Biblie» pentru homosexuali, în care Iisus este descris ca fiind homosexual, practicând sexul cu ucenicul preferat Ioan, iar Petru și Pavel între ei asemenea. În această tipăritură se mai spune că Iuda L-a trădat pe Iisus din gelozie, nu pentru bani, ceea ce demonstrează faptul că satanismul blasfemiatorilor este tot atât de feroce pe cât de agresiv şi de mediatizat în plan european! De altfel, «lucrările culturale» LGBT sunt obișnuite în Parlamentul European, chiar dacă sunt însoţite şi de confruntări deschise, unde cei 705 de membri se reunesc din fiecare colț al celor 27 de state membre ale UE și din tot spectrul politic. Inclusiv, Regulamentul Parlamentului European prevede faptul că: «Evenimentele și expozițiile culturale nu vor submina în nici un fel demnitatea parlamentului…să fie ofensator sau de natură inflamatorie…sau susceptibile de a da naștere la perturbări în zonele de expoziție desemnate», însă, pe bună dreptate, unii comentatori se întreabă: «Dacă în locul Mântuitorului se afla profetul Mahomed, în ce flăcări ardea acum Parlamentul European?» (sic!!!???).

Profesor dr. Vasile GOGONEA