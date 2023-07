Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu domnul inginer Iulian Vasile POPESCU, prefectul judeţului GORJ (II) – ,,Liderii politici de astăzi, să-şi schimbe felul de a-şi motiva şi de a-şi clarifica mai bine argumentele motivaţionale care sunt legate de aspectele activităţii lor în politică”!

-V.G. Domnule Prefect Iulian Vasile Popescu, în primul nostru interviu, am încheiat cu un fel de observaţie atentă şi analitică asupra «jocurilor» care se practică astăzi pe scena politică românească şi chiar pe scena politică a judeţului Gorj, deci, am putea spune că e vorba despre declaraţii cu «hore de mână» şi «sârbe» care mai de care…aşa că…

-P.I.P. Tocmai de aceea, nici nu urmăresc astfel de declaraţii, nu vreau să le comentez şi nu vreau să intru într-un «meci» programat prin ceea ce declară alţii şi pe care îl fluieră alţii! Pe mine mă interesează să declar ceea ce facem noi şi echipa noastră pentru judeţul Gorj, ceea ce face instituţia prefectului şi care este viziunea mea ca preşedinte interimar la PNL Târgu-Jiu, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu şi aşa mai departe!

-V.G. Deci, nu doriţi să răspundeţi provocărilor celor care se ocupă numai cu lucruri mărunte, şi cred că aceasta este atituinea cea mai corectă şi mai decentă!

-P.I.P. Prefer să discut despre activitatea şi despre acţiunile mele, decât să comentez ceea ce declară alţii despre mine!

-V.G. Prin urmare, ceea ce declară alţii despre duneavoatră, le consideraţi ca nişte puncte de vedere sau ca nişte puncte de…orbire, mai ales că o rbirea spirituală implică şi incapacitatea de a aprecia ceea ce este bun, frumos, înălţător, valoros din punct de vedere spiritual! Din punctul dumneavoastră de vedere, «orbirea» spirituală în politică nu rezistă, şi, deci, nu există, şi bine faceţi, că nu le daţi curs!

-P.I.P. Nu le consider nicidecum! Din punctul meu de vedere nu există!

,,Limba română şi religia noastră creştin-ortodoxă sunt principalii piloni ai naţiunii române”!

-V.G. Aş dori să vă întreb, pentru că v-am cunoscut într-un context foarte interesant, la hramul unei Sfinte Mănăstiri, iar, în acest sens, aş dori să ne spuneţi, ce loc ocupă în viaţa dumneavoastră şi mai ales în sufletul dumneavoastră, credinţa în Dumnezeu?

-P.I.P. Vedeţi dumneavoastră, domnule profesor, limba română şi religia noastră creştin-ortodoxă sunt principalii piloni ai naţiunii române şi eu mă consider un om integru, de aceea, fac tot ceea ce este omeneşte posibil pentru poporul român şi pentru naţiunea română! Pe lângă acestea, «Tricolorul» şi alte simboluri, cum ar fi «Ia», pe care am şi sărbătorit-o de curând şi aici în Gorj, toate sunt aspecte care întăresc patrimoniul cultural şi identitar al poporului român!

-V.G. În ziua de astăzi, drept să vă spun, rar îmi este dat să aud asemenea cuvinte frumoase şi străbătute de fiorul patriotismului asociat cu credinţa!

-P.I.P. Având în vedere cele declarate anterior, vă daţi seama că această conexiune a mea cu credinţa creştin-ortodoxă şi cu iubirea de ţară este una care ţine de intimitate şi de identitatea mea personală în contextul naţiunii române! Nu văd existenţa poporului român fără religie, fără credinţă în Dumnezeu!

-V.G. De altfel, credinţa în Dumnezeu însoţeşte întreaga istorie zbuciumată a poporului român, de la formarea sa în spaţiul carpato-danubiano-pontic, până în zilele noastre şi mulţi ani în viitor, sperăm noi!

-P.I.P. Cum zicea şi Regele nostru Mihai, pentru că majestatea sa spunea că nu putem avea un viitor fără credinţă!

-V.G. O credinţă pe care ideologiile de sorginte străină, vor să ne-o slăbească şi s-o încorseteze în ideile vremelnice ale unei lumi secularizate!

-P.I.P. Am în mintea mea un citat pe care nu îl pot reda acum, poate am un lapsus, poate emoţia momentului, dar, sper să mi-o amintesc în cursul discuţiilor noastre!

-V.G. Aş dori să vă spun că simt o apropiere firească de oamenii corecţi, inteligenţi, patrioţi şi sinceri cu ei înşişi, ca şi cu ceilalţi oameni, Acest mare «defect» al meu, cred că m-a apropiat de dumneavoastră şi m-a determinat să doresc realizarea acestui interviu!

-P.I.P. Vă mulţumesc pentru faptul că aţi venit în biroul meu de lucru, unde, aşa cum vedeţi, problemele stringente sunt la ordinea zilei!

,,Cred că în societatea actuală, în care timpul nu mai are răbdare, trebuie să apreciem foarte mult deschiderea unor oameni spre iubirea aproapelui”!