Educaţia…şi Lecţia de Viaţă – Interviu cu domnul Dan PURIC, regizor, actor şi eseist, un adevărat spirit viu al României de azi (II) – ,,Să te duci ca să-ți vezi groapa, nu înseamnă că cobești, ci îți declini existența lui Dumnezeu şi ştii că ești o ființă trecătoare”!

-Rep. Maestre Dan Puric, iar, când eu, vă rog să mă iertaţi, când folosesc această formulă de adresabilitate, o privesc în sensul de «Magister dixit», pentru că în multe privinţe şi de cele mai multe ori, spusele acestea ale dumneavoastră sunt aşa de frumoase şi de edificatoare, încât, am senzaţia că nu mai pot spune nimic, decât să mă cufund în tăcere şi în ascultare deplină, ca să fie totul bine!

-D.P. Îmi plac reporterii ascultători şi în acelaşi timp şi prieteni ca dumneavoastră!

-Rep. Dar, totuşi, mi-aţi spus că nu sunteţi un om pesimist, că accedeţi până la condiţia supremă de ridicare a fiinţei peste cele trecătoare de pe acest pământ, aşa că, meditaţia deasupra gropii mormântului, între noi, fie vorba, mi se pare prea…

-D.P. Să te duci ca să-ți vezi groapa, nu înseamnă că cobești, ci, îți declini existența lui Dumnezeu şi ştii că ești o ființă trecătoare! Eu l-aș duce de mână pe domnul președinte Klaus Iohannis, l-aş duce de mână cu cei care sunt la Comunitatea Europeană, ca să-și vadă zilnic sau săptămânal groapa, ca să știe că sunt ființe trecătoare!

-Rep. Vor spune multe lucruri dubioase, cum că le doriţi…

-D.P. Nu le-aș dori, Doamne-ferește, lucrul acesta, dar, știți, atunci, în ce noblețe, ce aristocrație a sufletului s-ar naște? Nimeni, de pe pământul acesta, nu ar deveni suspicios!

,,Noi nu putem să-L «pipăim» pe Dumnezeu în fiecare clipă, dar Dumnezeu ne «pipăie» din când în când”!

-Rep. Omenia şi bunul simţ sunt nişte trăsături specifice ale poporului român!

-D.P. Tocmai de aceea, gândiți-vă dumneavoastră la oamenii aceștia în vârstă și care au îmbătrânit degeaba, de la Davos. Dacă le-ai spune…luați un oltean, un țăran de aici din Olt, din Dolj sau din Gorj, am spus şi lucrul acesta, daţi banii aceştia la un om cu o vârstă respectabilă din ţara asta şi să vedeți ce face el cu aceşti bani, că nu asmute lumea împotriva Lui Dumnezeu, ci, poate să dea la o mănăstire, la un spital şi o să vedeți ce fiziologie a bunului simț are pământul ăsta!

-Rep. Aşa cum am spus, bunul simţ şi omenia sunt specifice poporului român!

-D.P. Și asta o zic cu o compasiune față de cei care acuma, vor să mutileze lumea! N-am nimic cu domnul George Sörös sau cu ceilalți, ci, din contră, consider o chestiune de compasiune! Eu așa văd poporul român, ca pe o «regalitate» creștină!

-Rep. Dar, Maestre, acolo, groapa aceea din cimitir este locul de odihnă al trupului, care este un trup trecător! Aş dori să ne spuneţi, totuşi, ce se întâmplă cu sufletul nostru?

-D.P. Păi, îmi cereţi niște lucruri pe care nici sfinții… Că i-am zis unui șofer de taxi un lucru nemaipomenit şi îi zic: „Omule, noi nu putem să-L «pipăim» pe Dumnezeu în fiecare clipă, dar Dumnezeu ne «pipăie» din când în când! (sic!! n.n.)

-Rep. Sunt ca nişte provocări cuvintele dumneavoastră, dar, v-am spus că în dialogul nostru, vreau multe şi incitante provocări!

-D.P. Da, dar, eu trebuie să răspund în limita, cum să spun, a cunoașterii mele şi trebuie să recunosc faptul că nu pot să spun că am cunoștințe că sufletul există dincolo…Nu, nu am astfel de cunoștințe, dar, știu fără să am cunoștințe! Simt, adulmec!

-Rep. Poate că e o minune de la Dumnezeu, nu credeţi în astfel de minuni?

-D.P. Lucrul ăsta, mi s-a transmis, pentru că mama, înainte să moară, Dumnezeu s-o odihnească, mi-a spus: «Dragul mamei, să nu te îndoiești! Există lumea de dincolo!».

Pentru că începuse să vorbească la un moment dat cu părinții ei, în situația finală, când o mai aveam! Dacă am fi mai atenți la sfârșitul celor din jurul nostru, am ști să construim viitorul copiilor noștri! Să fim atenți la sfârșitul celor care se duc!

-Rep. Ce vă face să credeţi acest lucru?

-D.P. Păi, odată, îmi aduc aminte, prin ‘91 ‘92 în Elveția, când am început și eu să merg, așa, am greșit hotelul! Era o clădire foarte frumoasă și am dat de foarte mulți bătrâni! Unii erau în scaune cu rotile, eleganți și o doamnă mi-a zis: «O, fiul meu a venit astăzi ca să mă vadă la un azil de bătrâni!» şi se uita bătrânica la mine! A crezut că sunt fiul ei! Şi am avut o tresărire! Acela era Dumnezeu! Vă dați seama că își aștepta copilul! Eu, așa L-am văzut pe Dumnezeu peste tot în lume!

-Rep. Maestre, pentru că prima întâlnire a noastră a avut loc la Mănăstirea Tismana, ca după aceea, să mergem şi la Mănăstirea «Icoana», aş dori să vă întreb, ce loc ocupă sfintele mănăstiri ale Gorjului și ale Olteniei în sufletul domniei voastre?

-D.P. Este locul de odihnă pe care nouă ni l-a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El a zis: ,,Vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, numai fiul omului n-are unde să-și pună capul și atunci ne-a lăsat locul unde să ne punem capul! Nu vedeți că în fața haosului unei istorii dezîndumnezeite, țăranul bun zice: Dumnezeu pare că doarme cu capul pe mănăstire și de nimeni n-are știre! Dar, El nu doarme cu capul pe un bloc frumos, nu doarme cu capul pe o casă! Pare că doarme cu capul pe mănăstire şi a ieșit, din nimereală, în atenția celor care vor să schimbe această lume! Dumnezeu pare că doarme!

,,Niciodată, mai valabil ca acum şi mai cutremurător, nu rămâne ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos, dându-ne sfatul: ,,Vegheaţi”!

-Rep. Maestre Dan Puric, gorjean din neam de panduri, să ştiţi că i-am promis Înaltpreasfinţitului Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, pe care îl respect şi îl preţuiesc foarte mult, deci, i-am promis că o să veniţi împreună cu Dr. Bogdan Cuza, strănepotul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la Praznicul cel mare al Mănăstirii Tismana, «Adormirea Maicii Domnului», şi iată că mi-am ţinut promisiunea, pentru că sunteţi prezenţi aici împreună cu familiile domniilor voastre, graţie sprijinului deosebit al domnului primar ing. Constantin Bobaru, edilul Oraşului Bumbeşti-Jiu, care a fost deosebit de binevoitor şi m-a ajutat să fac rost de un mijloc de transport care să vă aducă de la Petroşani până la Tismana!

-D.P. Îi mulţumim frumos domnului primar pentru bunăvoinţa sa şi pot să vă spun că în drumul spre Tismana, am oprit puţin la edilul oraşului de la ieşirea din Defileului Jiului, care ne-a arătat multe lucruri frumoase pe care le-a realizat şi chiar am stabilit ca în viitor să venim să organizăm o manifestare la Bumbeşti-Jiu!

-Rep. Numai că acum, cei de la A.N.I. au demarat o cercetare privitoare la integritatea primarului şi a celor apropiaţi, pe baza unor semne de invidie şi de reavoinţă din partea unor aşa-zişi prieteni! Cred că cei de la A.N.I., ar trebui să vadă şi integritatea morală a omului, nu doar pe aceea care se măsoară în declaraţii despre bunurile materiale!

-D.P. Îi dorim, din toată inima, domnului primar, ca Dumnezeu să-l ajute să treacă peste aceste momente dificile din viaţa şi din activitatea sa!

-Rep. Credeți că sunt capabili anumiți oameni să schimbe această lume, când Dumnezeu Atotputernicul este Însuşi Dumnezeu în unicitatea Lui?

-D.P. Domnul profesor, ei nu vor fi capabili să schimbe tot ceea ce vor ei! Că din toate timpurile, toate dictaturile fără de Dumnezeu, aşa cum a fost comunismul, începând cu Revoluția franceză, au fost primul «exerciţiu» în acest sens! Ele au propus raiul pe pământ! Dar, ei nu vor fi capabili niciodată să aducă raiul, dar, vor fi capabili să mutileze, să facă unele crime îngrozitoare!

-Rep. Şi când ne gândim că toate acestea au fost făcute în numele unor utopii!

-D.P. Nu în numele unor utopii! Ştiți, vorbeam numai adineauri la masă cu părinții și le atrăgeam atenția că niciodată, mai valabil ca acum şi mai cutremurător, nu rămâne ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos, dându-ne sfatul: ,,Vegheaţi”! Iisus Hristos, aşa cum spunea un mare părinte, n-a avut de-a face cu Imperiul Roman și nici cu evreii care erau, ci, cu forţa satanică din spatele lor! Iar, noi, ca români, nu avem de-a face cu elementele acestea pe care le numesc «epifenomene», cum că este preşedintele acesta de acum sau că este cel de dinainte sau că sunt cei din Uniunea Europeană! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA