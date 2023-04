Educaţia…şi Lecţia de viaţă! Dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos, despre oamenii care ajung în chinurile focului iadului ,,Celor care păcătuiesc, du-te şi spune-le să-mi dea mie povara lor de păcate şi Eu le voi da odihna! Fiule, du-te şi spune-le că e greşit dacă se îndreaptă spre acest loc”!

Coborârea Lui Hristos în iad, cu sufletul îndumnezeit sau cu sufletul unit cu Dumnezeu, s-a petrecut îndată după răstignirea şi punerea în mormânt a trupului Domnului, iar, cultul bisericesc și predania, într-una dintre acele tradiții care face corp comun cu Scrip­tura, ca izvoare ale adevărului de credință, ne spun că ceva copleșitor s-a întâmplat: Iisus S-a pogorât în iad «pentru a omorî moartea», iar, aici, El intră ca un biruitor și rupe porțile iadului, momentul fiind consemnat imnografic între Denia Prohodului și Liturghia din Sâmbăta Mare, ceea ce reprezintă continuarea misiunii hristice de pe pământ, în iad, iar apoi, în cer, astfel, Învierea mai înseamnă sfărâmarea porților iadului și eliberarea protopărinților, dimpreună cu ei, a întregului neam omenesc de sub fatalitatea morții. Deși e discutabil, dacă Domnul a coborât în iad, în lumea subpământeană, este cert că fără această scenă, Învierea ar fi greu sau chiar imposibil de înțeles. Citind textul evanghelic, atunci, am avea episodul când Iisus crucificat răspunde mărturisirii tâlharului aflat la dreapta Sa că „astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23, 43), ceea ce înseamnă că după moartea trupului, sufletul Mântuitorului Hristos se duce în Rai, iar tâlharul este cel dintâi mântuit! Pe de altă parte, învățătura apostolică, iar apoi cultul, predania și iconografia bisericească, ne arată că sufletul Lui Hristos a coborât în cele mai de jos ale pământului pentru a-i mântui pe cei morți, mai ales că această sinteză teologică demonstrează cu pregnanţă că Învierea Mântuitorului din morți este actul prin care Dumnezeu a proclamat sfârșitul robiei în care a fost ținută omenirea până la Hristos, de către satana cel întunecat, urâtorul luminii, al dreptății divine și al adevărului veșnic, fiindcă Dumnezeu este Creatorul cerului și al pământului și Ziditorul omului după chipul și asemănarea Sa. Acest act solemn vestit de către Hristos Cel Înviat din morți, ne arată că toţi suntem îmbră­cați în lumină și, deși afară este noapte adâncă, noapte care simbolizează întunericul păcatului acestei lumi, lumina Învierii Lui Hristos «luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o» (Ioan 1, 5), deoarece în vremea Postului Mare, noi am traversat întunericul căderii în noaptea păcatelor care îl despart pe om de Dumnezeu, de lumina dumnezeiască, de viață și de har! Vom continua dialogul cu Dumnezeu pentru ca oamenii să înţeleagă mai bine că iadul există, chiar şi pentru oamenii care L-au avut pe Dumnezeu, care Îl cunosc pe Dumnezeu, dar, L-au părăsit:

,,Spune-le păstorilor şi slujitorilor bisericii să predice adevărul şi să nu ţină doar pentru ei ceea ce le spun eu”!

-V.G: Cum, aşa, Doamne, oamenii care te cunosc pe Tine, să meargă spre acest loc?

-IISUS: Persoanele acestea au părăsit calea mea şi trăiesc o viaţă duplicitară! Vreau să-ţi spun că nu voi veni pe pământ pentru aceşti oameni! Voi veni pentru oamenii sfinţi, pregătiţi! Să le spui oamenilor să se întoarcă la «cărările cele vechi» ale credinţei! Celor care păcătuiesc, du-te şi spune-le să-mi dea mie povara lor de păcate şi Eu le voi da odihna! Fiule, du-te şi spune-le că e greşit dacă se îndreaptă spre acest loc!

-V.G: Dar, aici sunt şi oameni care n-au avut curajul să vină la Tine, Doamne!

-IISUS: Du-te şi spunele celor care mai păcătuiesc, despre chinurile iadului, pentru că Eu sunt Martorul tău! Chiar dacă nu te vor crede, spune-le şi eu voi fi cu tine! Am să-ţi arăt, cum oamenii au ajuns în locul acesta!

-V.G: Doamne, văd un tunel prin care oameni mulţi se pierd ca într-un abis!

-IISUS: Fiule, aşa este modul în care umanitatea piere şi mă doare acest lucru, pentru că aici, demonii ţin adevărate conferinţe!

-V.G: Cum, demonii ţin conferinţe?

-IISUS: Da, ei ţin şedinţe în fiecare zi, ca să vadă, ce-i pot face omenirii? Acum, ei plănuiesc modul cum pot să distrugă familiile slujitorilor bisericii, pentru că ei vor să distrugă întreaga umanitate ca s-o aducă aici! Du-te şi spune-le oamenilor că eu sunt cu ei şi să nu lase nici o uşă deschisă, să nu lase nici un loc lui satan, că el răcneşte ca un leu, căutând pe cine să înghită! Se spune că satan răcneşte ca un leu, dar, singurul leu adevărat este Iisus Hristos din Nazaret.

-V.G: De ce vor demonii ca să distrugă mai întâi familiile slujitorilor bisericii, ale păstorilor?

-IISUS: Pentru că ei sunt responsabili pentru mii de oameni din turma pe care le-a dat-o Dumnezeu! Demonii vor ca aceşti oameni să se întoarcă în lume şi să-i piardă pe alţi oameni! Spune-le păstorilor şi slujitorilor bisericii să predice adevărul şi să nu ţină doar pentru ei ceea ce le spun eu!

-V.G: Doamne, mă minunez de ceea ce văd în flăcările iadului!

-IISUS: Ei, bine, vreau să-ţi arăt şi copii care ajung în acest loc!

,,Iadul există, iadul este real! Chiar şi copiii pot să decidă cu cine vor merge”!

-V.G: Văd copii în acest loc, Doamne? Cuvântul Tău spune: ,,Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi”! Pentru că Împărăţia Lui Dumnezeu aparţine celor ca ei!

-IISUS: Fiule, este adevărat că asemenea este Împărăţia cerurilor, dar, copilul trebuie să vină la mine, pentru că cel care vine la mine, nu va fi alungat afară!

-V.G: Doamne, văd acest băiat de numai opt ani, care este chinuit în foc şi care strigă: «Doamne, ai milă de mine şi ia-mă din acest loc! Nu vreau să fiu aici!». Iată, văd şi demoni în jurul acestui băiat, care seamănă cu eroii din desene animate!

-IISUS: Fiule, iată un ecran mare pe care sunt imagini cu viaţa acestui băiat care şi-a petrecut mulţi ani în faţa televizorului, iar, aceste desene animate, aceste filme, aceste telenovele care sunt difuzate zilnic la televizor sunt instrumentele lui Satan ca să distrugă omenirea! E modul în care acest copil a ajuns aici, pentru că a fost rebel şi neascultător faţă de părinţii lui, iar, atunci când părinţii îl sfătuiau de bine, el fugea şi arunca obiecte, răspunzându-le obraznic! Din păcate, a dat o maşină peste el şi l-a omorât, iar, de atunci este în acest loc! Fiule, du-te şi spune-le părinţilor ca să-şi educe copiii şi să-i instruiască, aşa cum este scris în cuvântul meu!

-V.G: Doamne, dar, cuvântul lui Dumnezeu este real, pentru că el ne spune să-l corectăm pe copil şi «cu nuiaua»…

-IISUS: Dar, nu în fiecare moment! Numai în cazul în care copilul continuă să fie neascultător faţă de părinţii săi! Fiule, sunt mulţi copii în acest loc, din cauza desenelor animate, din cauza răzvrătirii şi a neascultării!

-V.G: Doamne, de ce sunt desenele animate de vină pentru acest lucru?

-IISUS: Pentru că în aceste desene sunt demoni care transmit neascultarea, răzvrătirea şi ura în sufletul copiilor! Aceşti demoni îi învaţă pe copii să facă ceea ce este rău! Ce vor vedea copiii la televizor, vor dori să facă în realitate! Iadul există, iadul este real! Chiar şi copiii pot să decidă cu cine vor merge!

-V.G: Iisuse, tot nu înţeleg prezenţa copiilor în acest loc!

-IISUS: Când copiii înţeleg că există un cer şi un iad, ei pot să aleagă! Sunt multe de spus despre această realitate care există în iad! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA