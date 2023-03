Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos despre chinurile focului şi dacă iadul este o realitate – ,,Eu am creat iadul pentru Satan şi pentru oamenii lui, dar, din pricina păcatului şi a nepocăinţei, omenirea sfârşeşte aici”!

Mulţi oameni au pus întrebarea, dacă a fost sufletul Mântuitorului Iisus Hristos în iad, în perioada de timp dintre moartea şi Învierea Sa, pentru că există multă confuzie în legatură cu această problemă, deducţia rezultând în principal din Crezul Apostolic în care se spune că «El a coborât în iad», aşa cum există, de asemenea, unele traduceri ale Sfintelor Scripturi, care, în funcţie de modul cum au fost realizate, lasă să se înţeleagă că Îl descriu pe Iisus mergând în iad. Cu siguranţă, că pentru a studia cu mai multă atenţie această chestiune, e foarte important să înţelegem, pentru început, ceea ce Biblia ne învaţă despre aşa-zisa «locuinţă» a morţilor, mai ales că ni se spune că tot pământul va fi curăţit prin foc şi Ziua Domnului va veni ca un «hoţ», iar, în ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ceea ce este pe el, va arde! Deci, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc! Din păcate, pentru unii, iadul este un eveniment oarecare, nu un loc, fiindcă este scris în Biblie la Apocalipa 20:9, că toţi cei păcătoşi cu firea s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită, iar, din cer s-a pogorât un foc aprig şi necruţător care i-a mistuit! Căci, iată, vine ziua care va arde totul ca un cuptor şi toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea, deci, ziua care vine, îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură! În dialogul cu Mântuitorul Iisus Hristos, am rămas la momentul în care Domnul m-a îndemnat ca să văd că iadul este o realitate de necontestat, iar, în momentul acela, uşor nedumerit, L-am întrebat:

-V.G.: Doamne, de ce fug aşa demonii ăştia, şi ce duc în mâinile lor?

-Fiule, ei fug, pentru că ştiu că timpul lor se termină în curând! Ei, vor să distrugă umanitatea, în special pe oamenii mei! Ceea ce au în mână sunt săgeţi pentru a distruge oamenii! Fiecărui demon i se dă un nume de om şi el se străduieşte să distrugă persoana de pe pământ care poartă numele acela! Te rog să înţelegi că acesta este scopul demonului: să corupă acea persoană şi s-o aducă în iad!

,,Pentru că oricine se atinge de cuvântul meu, are un judecător”!

-V.G.: Dar, demonii aceştia ies prin tunelul întunecat şi se duc spre Pământ?

-IISUS: Da, ei merg pe Pământ, ca să distrugă sufletele omeneşti şi să le aducă în locul acesta!

-V.G.: Doamne, mi se pare că tot plângi, şi îmi vine şi mie să plâng!

-IISUS: Eşti gata pentru ceea ce am să-ţi arăt?

-V.G.: Da, Doamne! Iată, văd acest tânăr care se chinuie în flăcări şi pe fruntea lui are numărul «666», dar, mai are şi o placă metalică încrustată în pielea lui! Iar, viermii care îl mănâncă, nu pot distruge acea placă! Nici flăcările n-o pot deteriora!

-IISUS: Vrei să ne oprim puţin, ca să auzi ce spune?

-V.G.: Iată, că strigă: «Doamne, ai milă, scoate-mă din locul acesta şi iartă-mă!»

-IISUS: E prea târziu! Ţi-am dat atâtea oportunităţi şi tu nu te-ai pocăit!

-V.G.: Doamne, de ce este el aici, în focul iadului?

-IISUS: Pe pământ, acest om a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, dar, la un moment dat s-a îndepărtat de Domnul, alegând alcoolul, drogurile şi o cale greşită! El s-a îndepărat de calea Domnului, iar, Domnul i-a trimis multe avertismente, spunându-i ceea ce i se va întâmpla, dacă va continua aşa!

-V.G.: Doamne, dar, aici, el are de îndurat chinurile cele mai grele!

-IISUS: Fiule, el se află aici, pentru că oricine se atinge de cuvântul meu, are un judecător, iar, cuvintele pe care vi le spun, acelea vă vor judeca în ziua cea de pe urmă!

-V.G: Doamne, văd că tot plângi, pentru că te impresionează şi pe tine iadul!

-IISUS: Fiule, iadul n-a fost creat pentru oameni!

-V.G.: Atunci, de ce sunt oamenii aici?

-IISUS: Eu am creat iadul pentru Satan şi pentru oamenii lui, dar, din pricina păcatului şi a nepocăinţei, omenirea sfârşeşte aici, şi sunt mai mulţi care sfârşesc aici, decât cei care intră în grija mea!

-V.G.: Doamne, tot plângi, şi mă doare sufletul să te văd cum îţi curg lacrimile!

-IISUS: Fiule, mi-am dat viaţa pentru omenire, ca să nu piară şi ca să nu sfârşească în focul acesta! Mi-am dat viaţa din dragoste şi milă, pentru ca omenirea să se pocăiască şi să intre în Împărăţia cerurilor!

-V.G.: Iisuse, de ce suspini şi ai în privire atâta durere? Eu trebuie să am în suflet multă durere, pentru că şi neamurile mele se chinuiesc în acest loc!

-IISUS: Fiule, Eu sunt cu tine!

-V.G.: Doamne, mai văd acolo o femeie căreia viermii îi rod faţa, iar, demonii îi înfig jerbe de foc arzăor, ca nişte suliţe în corpul său! Iată, că ţipă: «Doamne, ai milă de mine, iartă-mă! Te rog, scoate-mă din locul acesta, numai pentru un minut!». Eu cred că în focul iadului e multă suferinţă, iar, oamenii sunt chinuiţi, gândindu-se la ceea ce au făcut pe pământ!

-IISUS: Trebuie să înţelegi că demonii îşi bat joc de oameni şi le spun: «Închină-te şi vezi că asta de pe pământ este împărăţia ta!» Iar, unii oameni consideră că L-au cunoscut pe Dumnezeu! Aceştia, care au ştiut de Dumnezeu şi L-au părăsit, sunt chinuiţi dublu! Dar, cel mai important lucru priveşte faptul că nu mai este nici o şansă pentru cei de aici, dar, să ştii că mai este o şansă pentru cei care încă trăiesc pe pământul acesta greu încercat!

,,Sunt unii oameni care au trăit cu multă faimă pe pământ, cu multă bogăţie, iar, acum se află în iad”!

-V.G.: Iisuse, de ce e şi bunica mea aici? Eu n-am avut de unde şti dacă ea L-a avut pe Dumnezeu, pentru că a trăit înainte de a mă naşte eu şi nu am cunoscut-o vreodată!

-IISUS: Fiule, ea este aici, pentru că nu a vrut să ierte, iar, pe cel care nu vrea să ierte, nici Dumnezeu nu îl iartă!

-V.G.: Doamne, dar, Tu ierţi întotdeauna şi ai multă milă!

-IISUS: Da, dar, este absolut necesar ca oamenii să se ierte unii pe alţii! Pentru că n-au vrut să ierte pe alţi oameni, au ajuns în locul acesta! Du-te şi spune-le oamenilor că este timpul să ierte pe orişicine! Spune, în special slujitorilor mei, că mulţi dintre ei nu au iertat cu totul, spune-le să treacă peste toate resentimentele şi peste orice ură, orice au împotriva cuiva, e timpul să ierte totul! Dacă moartea vine pe neaşteptate, pentru oricare dintre aceşti oameni, ei vor merge în iad, pentru că nimeni nu poate să-şi scape viaţa!

-V.G.: Văd că mulţi dintre aceştia care merg în iad, Îl blesteamă pe Dumnezeu! Iadul e plin de suflete chinuite care blesteamă numele lui Dumnezeu! Dar, sunt şi mai mulţi care Te rog, Doamne, scoate-i de aici, din iadul cu flăcări! Şi pe aceştia îi plângi?

-IISUS: Mă doare când îi văd, pentru că nu pot să-i ajut cu nimic! Dar, vreau să ştii că este o şansă pentru cei ce sunt încă pe pământ! Ei, încă au timp să se pocăiască!

-V.G.: Indiferent de condiţia lor socială şi de faima lor?

-IISUS: Vezi, fiule, sunt unii oameni care au trăit cu multă faimă pe pământ, cu multă bogăţie, iar, acum se află în iad! Haide, acum, să mergem în altă parte a iadului!

-V.G.: Doamne, acolo, văd o femeie învăluită în flăcări, care strigă să ai milă de ea!

-IISUS: Acea femeie pe care o vezi arzând în lăcări este Selena, care strigă: «Doamne, iartă-mă, ai milă şi scoate-mă de aici!»! E prea târziu! Ea nu se mai poate pocăi acum!

-V.G.: Dar, ce e de făcut, Doamne?

-IISUS: Fiule, te rog, du-te şi spune-le oamenilor despre locul acesta, spune-le, să nu ajungă aici!

-V.G.: Dar, ce vrea să-mi spună femeia aceea din flăcări, Doamne, pentru că vrea să-mi vorbească şi mie? Vreau s-o ascult, pentru că zice: «Spune-le, oamenilor, să nu cânte cântecele mele şi să nu le asculte»! De ce vrei tu, ca să le spun oamenilor acest lucru? Te rog, spune-mi: «Pentru că atunci când ei cântă cântecele mele, eu sunt şi mai chinuită! Mă doare că şi ei vin tot în acest loc de chin! Te rog, spune-le să nu vină aici! Spune-le că iadul e real»!

-IISUS: Înţelegi ce spune sărmana, că iadul e o realitate!

-V.G.: Doamne, mă uit la toată zona aceasta a iadului, care e plină de cântăreţi şi de artişti care au murit! Cântă într-una şi nu se pot opri!

-IISUS: Fiule, cei ce vin aici, trebuie să continue cu activitatea pe are au făcut-o pe pământ, dacă nu s-au întors la Dumnezeu! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA