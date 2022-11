Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Conul de umbră al unui fel de disonanță cognitivă – ,,Voi nu înțelegeți că ne-am cam săturat să vă faceți, peste noi, și voile, și nevoile, așa cum vă vin vouă la mână și la gură”?

Pentru că am ajuns trăitori în vremea penibilă a «bruxellesocraţiei», când educaţia patriotică de bun simţ e la pământ, când sistemul educaţional şi procesul de învăţământ par a fi conduse de către analfabeţii funcţionali, tot mai mult se folosește un nou tip de hipnoză mentală şi intelectuală asupra celor care văd adevărul, mai ales că aceia care nu reușesc să-l vadă sau nu vor să-l vadă, nu mai constituie o grupare desprinsă dintr-o problemă a redresării şi a rezilienţei şi se află deja sub un control mental atât de profund, încât exponenţii intereselor străine resping din start nu numai orice dovadă, ci refuză chiar să participe la orice discuție de acest fel, intrând în conul de umbră al unui fel de disonanță cognitivă. Din fericire, cei ai căror ochi s-au deschis și văd ceea ce se întâmplă la nivel European şi mondial, cei care reușesc să gândească într-un spirit critic și să facă o serie de conexiuni între informații, aceia sunt o problemă. Ei știu deja, ceea ce se petrece, astfel că încercarea de a ascunde informații, nu mai poate avea nici un efect asupra condiţiei lor de slugi aservite intereselor Uniunii Europene! De aceea, s-a adoptat o strategie opusă şi deconcertantă: bombardarea cu informații de manipulare, care conțin mesajul subliminal că nu mai există scăpare din situaţia de criză în care a fost aruncată ţara! Că lucrurile se desfășoară doar într-o anumită direcție care nu mai poate fi schimbată de nimeni vreodată, apare ca un tablou care ni se oferă în emisiunile de televiziune şi de către întreaga mass-media aflate sub controlul banilor şi al intereselor străine! În acest fel, parcă începem să trăim în această paradigmă în care lumea o ia vertiginos la vale și nu mai e nimic de făcut, decât să cădem odată cu ea, pentru că în acest scenariu apocaliptic dezinformarea se dovedeşte o metodă de manipulare mult mai subtilă și mult mai diabolică, antinaţională şi anticreştină, dirijată şi coordonată de la nivelul organismelor europene!

După cum se poate vedea cu ochii minţii, lucrurile nu stau chiar așa «cum vor stăpânii să moară cânii» (sic!!), pentru că nici puterea lor nu e atât de mare și nici tehnologia lor atât de avansată precum vor să ne facă să credem. Puterea poate fi încă a noastră, dacă ne unim și spunem NU, la nivel colectiv și individual, deoarece una dintre legile Lui Dumnezeu, pe care El Însuși o respectă, este «liberul arbitru», iar, dacă nu ne dăm consimțământul de bună voie sau prin înșelăciune, străinii împreună cu slugile lor din ţară, nu ne pot face nimic. Pentru o bună informare, precizez faptul că prin bunăvoinţa şi cu ajutorul aceluiaşi Domn dr. ing. Gheorghe Buliga, am intrat în posesia unui material scris de către Domnul Gheorghe Rizescu, născut la 24 ianuarie 1950, în comuna Rociu, județul Argeș, un scriitor înzestrat şi ajuns chiar senator şi subprefect de Argeş, care ne vorbeşte despre ceea ce «NU AVEM VOIE» să facem în propria noastră ţară, iar, în acest sens, redăm textul în totalitatea sa, şi o să vedeţi, cât de mare este curajul acestui om deosebit care spune: ,,Aud, tot mai des, că nu am voie să fiu, cine sunt! Nu am voie să spun că mă trag dintr-o Familie tradițională (ci din Părintele unu și doi), că sunt descendentul unui Neam eroic și sunt stăpânul unei Țări minunate, pentru că supăr UE! Aud, tot mai des, că nu am voie să vorbesc despre homosexuali, pentru că supăr UE! N-am voie să vorbesc despre lesbiene, că supăr UE! N-am voie să vorbesc despre Familia tradițională, despre normalitatea cuplului, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, dintre un bărbat și o femeie, că supăr UE! Dar, despre Evanghelistul Ioan, am dreptul să vorbesc, măi, cretinilor? Dar, despre Sfântul Pavel? Știți «poziția» lor despre cei ce ies din normalitatea vieții de cuplu? N-am voie să vorbesc frumos despre țăranii mei, chiar fără să-i așez în «competiție» cu alți țărani din Europa, că supăr UE! N-am voie să vorbesc despre Credința mea strămoșească, adică despre creștinismul ortodox românesc, pentru că supăr UE! N-am dreptul să-mi laud, atât cât merită, Neamul, că devin naționalist și supăr UE! N-am dreptul să vorbesc despre Eminescu, mai ales despre uimitoarele sale articole din «TIMPUL» anilor 1870, că supăr UE! N-am dreptul să vorbesc despre Petre Țuțea, autorul Tratatului de «Antropologie Creștină», că supăr UE! N-am dreptul să vorbesc despre Radu Gyr (un sfânt al închisorilor), despre Nichifor Crainic (cel mai bun poet creștin al românilor) că supăr UE! N-am dreptul să vorbesc despre Nicolae Paulescu, descoperitorul Insulinei, jefuit încă din timpul vieții de niște neisprăviți de prin Canada (care i-au furat efectiv descoperirea), că devin român iubitor de români și supăr UE! N-am dreptul să vorbesc despre Părintele Stăniloae, despre Mircea Eliade, despre Nicolae Iorga, despre Mareșalul Antonescu, că supăr UE! N-am dreptul să vorbesc despre MAMA care m-a născut, despre TATA, cel ce a făcut 11 ani de front și concentrări militare cerute de Statul Român, pentru apărarea Statului Român, că supăr UE! N-am voie să vorbesc despre Țara mea, că-i supăr pe vecini, unii dintre ei «staționari» încă pe teritoriul Daciei mele străbune, de peste o mie de ani, că supăr UE! N-am voie să vorbesc despre nemernicii care mi-au jefuit Țara, despre nemernicii care continuă să-mi jefuiască Țara, despre nemernicii care își bat joc de românii mei, peste tot pe unde-i prind, prin lumea asta pestriță și largă, că supăr UE! N-am voie să mă închin, n-am voie să-mi sărbătoresc morții, n-am voie să-mi spun Rugăciunile pentru Mântuirea sufletului meu și al Neamului meu, n-am voie, n-am voie…, că supăr UE! Măi, prăpădiților, voi nu mai aveți pic de rușine? Nu mai aveți o fărâmă de omenie în voi? Ce se poate întâmpla dacă, așa, ca un simplu cetățean al acestei Planete, încep și eu, și toți ai mei, să ne supărăm pe voi? Să vă întrebăm cine sunteți, de unde veniți, ce credință aveți, de ce l-ați părăsit pe Dumnezeu? Voi nu înțelegeți că ne-am cam săturat să vă faceți, peste noi, și voile, și nevoile, așa cum vă vin vouă la mână și la gură? Vă ofer gratuit un sfat: nu ne considerați altceva decât suntem, că o să vă pară rău… Perfidul Albion v-a părăsit… A simțit că nu sunteți curați la suflet, că ați înlocuit iubirea lui Dumnezeu cu religia banului… A simțit că se sufocă în strânsoarea unei construcții artificioase, că le știrbiți identitatea națională, că-i duceți spre omogenizarea răului cel mai rău, că le puneți sub obroc Coroana Regală… V-a simțit micimea, otrava unei batjocuri fără seamăn și v-a părăsit… Puțină diplomație, ce dracu, puțină înțelegere, puțină omenie, puțină demnitate, puțină responsabilitate, că suntem cu toții oamenii secolului al XXI-lea… Suntem egalii voștri în toate, suntem în multe altele, peste voi, suntem aici de la Începuturile Lumii și suntem stăpâni la noi ACASĂ! Stăpâni, bă, stăpâni, chiar dacă ne-ați mai ciordit din teritoriul Sfânt al ȚĂRII, știți voi când, știți voi pe unde…

…Altfel spus, avem voie să ne comportăm așa cum ne dictează civilitatea în care trăim, să ne iubim propriile noastre valori morale, să nu fim de acord cu faptele contra naturii umane și să-l slăvim pe Bunul Dumnezeu, conform celor propovăduite de Biserica noastră Creștin-ortodoxă! N-ați vrea voi, măi, prăpădiților, să vă ocupați, așa cum este normal, numai și numai de voi și de interesele voastre? Nu ne tratați de «sus», că n-aveți nici căderea, nici priceperea s-o faceți! Și vă spune acest adevăr irefutabil un simplu ȚĂRAN român, unul care știe, are conștiința existenței sale dintr-un NEAM cu adevărat ALES de Bunului Dumnezeu, de la Facerea Lumii, să trăiască aici, în «Grădina Maicii Domnului».

Și vă mai spun ceva, ceva ce o să vă aducă cu piciorușele pe pământ: în timp ce voi ați transformat «Casa Domnului» în bordel, restaurant de lux, ori casă de prezentat «moda zilei», noi, românii ăștia pe care îi tot blamați, construim Catedrala Mântuirii Neamului… Și este o minune de Casă a Domnului, poate cea mai minunată Casă a Domnului construită în ultimii două mii de ani… Și este așa, pentru că este lucrată cu sufletul, cu Credința imensă în Bunul Dumnezeu, cu truda unor artiști peste care s-a revărsat Harul lui Dumnezeu… Aici, și numai aici, în Catedrala Mântuirii Neamului (observați ce titulatură sfântă are?), o veți găsi pe Maica Domnului în mărime cosmică, îl veți găsi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în postura de Stăpân al Lumii, aici și numai aici, dacă intrați pentru câteva minute, atingeți CERUL, primiți în sufletele voastre, uscate de păcatul uitării de Dumnezeu, iertare și chiar harul celui de Sus! Să mi se ierte păcatul mândriei, dar nu-l mâniați pe Cel ce ne-a dat viață, că de o fi să scăpați de judecata noastră, judecată morală, că doar asta putem să vă oferim, o să dați peste judecata LUI, peste Judecata Sfântă, și ce o să răspundeți”? Nu au ce să răspundă cu adevărat, domnule Gheorghe Rizescu, pentru că ei dansează şi jubilează când le merge manipularea şi când le merg afacerile, dar, e timpul să ne dăm seama că ei lucrează la extreme, pe de o parte, pentru marea masă orbită şi prostită prin ştiri comandate că nu se întâmplă nimic neobișnuit în lume sau că e doar o criză trecătoare ca atâtea altele în istorie. Pe de altă parte, la cealaltă extremă, ne spun că nu mai există nici o șansă, că toate sunt stabilite și că nu se mai poate face nimic, iar, în acest caz fără ieşire, căderea este inevitabilă. Cu siguranţă, am greșit atunci când am participat la farsele electorale, girând și consolidând astfel, prin participarea noastră fizică, sistemul putred și găunos al «democrației originale», în fapt, o mascaradă ieftină pentru maimuțe, o circotecă telenovelistică trucată de la cap și până la coadă pentru propaganda lor mincinoasă! Am greșit şi atunci când am presupus că toți cei plătiți din munca noastră, bugetari despre care noi credeam că se îngrijesc de bunul mers al societății, de educația copiilor și a nepoților noștri, de sănătatea lor și a noastră, sunt oameni de bună credință! Am greșit, atunci când am crezut că niște bugetari plătiți regește din truda și sângele nostru, magistrații și toți cei din sistemul de (in)justiție, ar avea ca misiune și preocupare dreptatea și echitatea socială!

Am greșit, atunci când am crezut că presa ar fi a patra putere în stat, în opoziție cu haitele prădătoare de politruci, securici teroriști și bugetari venali și corupți care au dus ţara de râpă! Am greșit atunci când am crezut că străinii care vin cu scopul de a privatiza marile noastre obiective economice s-au transformat în prietenii cei mai buni ai românului și în patrioți ce apără valorile naționale. Nici vorbă! Au rămas tot niște animale de pradă, chiar mai lacome, mai sălbatice și mai însetate de sânge, niște hiene canibale rudimentare! Despre toți aceștia am fost forțați să aflăm în cel mai dureros și mai stupefiant mod cu putință, de aproape 33 de ani încoace, dar mai cu seamă în ultimii ani, că, deși sunt și ei tot niște sclavi ca și noi, misiunea lor a fost să ne îndobitocească, să ne țină în teroare și întuneric, să ne asasineze și să ne bage pumnii și bocancii în gură cu toate poveștile lor trăsnite? Au fost doar niște tranchilizante, menite să înșele și să adoarmă chiar și pe cei mai inteligenți și mai vigilenți dintre noi!

Aceasta este marea manipulare, să ni se ia puterea prin implantarea și acceptarea ideii că nu mai e nimic de făcut, dar, e și aceasta doar o strategie premeditată, iar, în momentul în care ne dăm seama de ea, trebuie să facem în aşa fel încât să nu ne mai aflăm sub dominaţia totală a hipnozei mentale şi intelectuale asupra celor care văd adevărul!

Profesor dr. Vasile GOGONEA