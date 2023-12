Educaţia… şi Lecţia de viaţă! – Dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos, despre Naşterea Sa ca o taină şi un început al mântuirii – ,,Să nu vi se tulbure inima! Aveţi încredere în Dumnezeu şi aveţi încredere în Mine”! (Ioan 14:27 Ioan 16:22)

Naşterea după trup a Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, reprezintă o taină de nepătruns cu mintea noastră pătrunsă de o raţionalitate a filosofiei îndoielii omului («dubito») şi e ca un veşnic început de mântuire pentru firea omenească! Dacă analizăm cu atenţie, între praznicele Bisericii și sărbătorile creștinilor, ca taină și început de mântuire, se înscrie această mare Sărbătoare pe care o trăim la sfârşit de an calendaristic, şi noi, românii, cei care ne-am format ca popor și ne-am născut creștini în același timp, mai ales că strămoșii noștri au îmbrăcat în straie de colinde și în viers de slavă dumnezeiască evenimentul acesta sublim şi plin de frumuseţe divină! Au trecut mai mult de două mii de ani de când, potrivit unor promisiuni făcute oamenilor pomeniţi în Vechiul Testament, Unul din Treime, Dumnezeu-Fiul s-a întrupat pe pământ, a luat chip de om și Şi-a petrecut printre oameni o viață scurtă, de numai 33 de ani, curmată violent de cei pentru care venise, pe care îi luminase cu învățăturile de la Dumnezeu Tatăl ceresc! Totul pare ca o istorie cum n-a mai fost o alta, căci ea înseamnă istoria pogorârii în timp a Celui veșnic hărăzit să le descopere oamenilor taina care defineşte Calea pe care o au de parcurs pe pământ, ca să poată urca apoi din timp în veșnicie, și să fie de-a pururi acolo, în Împărăţia Domnului. De aceea, evenimentul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos este, după Facerea de către Dumnezeu a lumii, cel mai important care s-a putut petrece în lume, mai ales că mari gânditori, înțelepți, filosofi, moraliști au mai existat, înainte, cât și după Hristos, iar, unii dintre aceştia au întemeiat sisteme filosofice și morale și chiar concepţii religioase, precum Buda, Confucius, Mahomed, inclusiv Moise, cel ales şi iubit de Dumnezeu! Însă, toți au fost oameni petrecuţi într-o viaţă trecătoare, iar, învățătura lor a fost expresia identitară a concepţiei lor, chiar și atunci când unora le-a descoperit-o Însuşi Dumnezeu, și au fost doar modele de care s-a folosit Bunul Dumnezeu, pe care L-au imaginat, doar cât au putut ei să-L cuprindă, să-L înţeleagă şi să-L exprime în decursul vieţii! Dar, numai Unul singur a fost altfel, iar, El Se numeşte Iisus Hristos, Cel Născut din Fecioara Maria, mai ales că o bună bucată de vreme, contemporanii Lui au avut cel mai mare privilegiu pe care îl poate avea un om din lumea aceasta, de a-L vedea pe Dumnezeu, aşa cum Îl putem vedea şi noi în acest dialog, de a-L asculta propovăduind, de a-L vedea cum vindecă bolnavii şi cum înviază morţii, pentru că El S-a Născut ca o Taină şi ca un veşnic început al mântuirii!

-V.G.: Doamne, cum putem înţelege mai bine că Naşterea Ta este ca o Taină nepătrunsă şi ca un veşnic început al mântuirii?

-IISUS: ,,Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun, Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui”! (Ioan 14-10)

-V.G.: Doamne, am fost bolnav şi m-ai vindecat, dar, în spital şi pe lângă spital, am văzut mulţi farisei care tăgăduiesc Naşterea Ta!

-IISUS: ,,Să nu vi se tulbure inima! Aveţi încredere în Dumnezeu şi aveţi încredere în Mine”! (Ioan 14:27 Ioan 16:22 Ioan 16:23)

-V.G.: Doamne, Iisuse, dar, Naşterea Ta în ieslea din Betleem este o taină de nepătruns! Ce ar fi însemnat pentru mulţi neîncrezători un răspuns la această sfântă Taină?

-IISUS: ,,M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo, Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut”! (Ioan 8:19)

-V.G.: Fiule al lui David, cum putem pătrunde relaţia Ta cu Tatăl ceresc?

-IISUS: ,,Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; credeţi, cel puţin pentru lucrările acestea”! (Ioan 4:36 Ioan 10:38)

-V.G.: Doamne, cei ce credem în Tine, ştim că Te iubim, pentru că Tu eşti Iubirea!

-IISUS: ,,Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele! Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac, şi anume, Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi”! (Ioan 15:26; Ioan 16:13)

,,Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu…”!

-V.G.: Doamne, cât m-am aflat pe patul suferinţei, ştiu că m-ai ajutat şi m-ai vindecat, de aceea, vreau să-Ţi mulţumesc şi să păzesc poruncile Tale!

-IISUS: ,,Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui”! (Ioan 14:15; Ioan 14:23)

-V. G.: Doamne, cum se face că de la Naşterea Ta minunată, mereu Te vei arăta nouă, şi nu lumii”?

-IISUS: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi! Noi, vom veni la El şi vom locui împreună cu el”! (Ioan 2:24 Apoc 3:20)

-V.G.: Sfinte, Doamne, ce vei face cu acela care nu Te iubeşte?

-IISUS: ,,Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele! Şi cuvântul pe care-l auziţi, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis”! (Ioan 5:19)

-V.G.: Doamne, Iisuse Hristoase, ce ne laşi moştenire, ca să Te preamărim de ziua Naşterii Tale?

-IISUS: ,,Vă las pacea, vă dau pacea Mea! Nu v-o dau, cum o dă lumea! Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”! (Ioan 14:1)

-V.G.: Dar, Tu, niciodată, nu Te preamăreşti pe Tine, când faci atâta bine!

-IISUS: „Dacă eu mă preamăresc pe mine, mărirea mea nu este nimic! Tatăl meu este cel care mă preamărește! El, despre care voi spuneți «Este Dumnezeul nostru!». Dar voi nu l-ați cunoscut; însă, eu îl cunosc și, dacă aș spune că nu-l cunosc, aș fi asemenea vouă, un mincinos. Însă, îl cunosc și păstrez cuvântul lui”! (Ioan 20:17)

-V.G.: Iisuse, Dumnezeule, aşadar, să ne bucurăm frumos de ziua Naşterii Tale!

-IISUS: ,,Abraham, părintele vostru, s-a bucurat că va vedea ziua mea. A văzut-o și s-a umplut de bucurie”! (Ioan 10:30)

-V.G.: Doamne, ce ecou va avea Naşterea Ta Sfântă, de Prunc îndumnezeit, pentru naşterea fiecăruia dintre noi?

-IISUS: ,,De nu se va naşte cineva de Sus, nu va putea să vadă Împărăţia lui Dumnezeu! Cel care se va îndoi de acest lucru, e ca şi cum i-ai fi zis: Nu eşti născut din nou! De aceea, Mă consideri un simplu om şi, pentru că nu eşti născut din nou, nu poţi intra în împărăţie”! (Ioan 3,3).

-V.G.: Mulţumesc, Doamne, că ai stat de vorbă cu mine, iar, în final, aş dori să ştiu, dacă Tu eşti mereu acelaşi, dacă rămâi veşnic acelaşi, sau Te mai schimbi, în funcţie situaţie?

-IISUS: ,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu, decât prin Mine”! (Sfânta Evanghelie după Ioan, Capit 15)

Profesor dr. Vasile GOGONEA