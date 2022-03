Echipa care i-a cedat locul Viitorului, în pericol de dispariție

Luceafărul Oradea, echipa care i-a cedat locul în liga secundă formației Viitorul Târgu Jiu, pe atunci Energeticianul, are mari probleme în Liga 3. Trupa despre care se spune că încă este controlată de afaceristul gorjean Nicolae Sarcină se regăsește pe ultimul loc în Seria 10. Echipa bihoreană are un singur rezultat de egalitate și 14 înfrângeri după 15 runde.

Mai mult, din cauza restanțelor către jucători, Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal a depunctat clubul, căruia i-a impus și o interdicție la transferuri. Dacă situația nu se rezolvă până la 9 martie, Luceafărul Oradea va continua să sufere depunctări. ,,În baza art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal sancționarea CS Luceafărul Oradea cu interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar și scăderea de puncte asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată – depunctare 2 puncte pentru perioada 04.02.2022- 18.02.2022. Comisia a acordat termen în data de 09.03.2022, ora 15.00, dată la care clubul debitor să prezinte dovada plății pentru a evita în continuare depunctarea”, se arată în motivarea deciziei Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal. La finalul anului trecut, în luna octombrie, jucătorii de la Luceafărul au refuzat să facă deplasarea pentru meciul cu Sportul Șimleu Silvaniei, tot din cauza salariilor neplătite. Situația de la Oradea nu poate fi considerată întâmplătoare, atâta timp cât și Viitorul Târgu Jiu, echipa din liga secundă controlată de Nicolae Sarcină, are probleme financiare. Clubul a intrat în insolvență înainte de reluarea ligii secunde.

Cătălin Pasăre