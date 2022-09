Duș rece pentru echipa de baschet! CSM va mai semna un străin

CSM Târgu Jiu va avea viață grea în acest sezon din LNBM. Cel puțin asta reiese din rezultatele amicalelor disputate în această toamnă. Elevii lui Claudiu Alionescu au bifat patru înfrângeri din patru meciuri, iar ultimul eșec a fost usturător. Gorjenii au fost depășiți, clar, în capitală de Dinamo București, după un meci fără istoric, 94-63. Evoluția vizitatorilor a fost sub așteptările antrenorului gorjean, care a admis că semnele sunt îngrijorătoare în perspectiva primului joc oficial, cel cu CSM Târgu Mureș. ,,Am avut un meci nu foarte reușit din toate punctele de vedere. Am cedat foarte multe puncte pe tranziția lor ofensivă și am pierdut foarte multe mingi care s-au transformat în contraatac. În același timp, nici aruncările de afară nu au mers cum trebuia. A fost unul dintre meciurile noastre slabe din această perioadă precompetițională. Chiar dacă și pe celelalte le-am pierdut, am avut o altă abordare și speram să jucăm altfel. În același timp, Dinamo se va lupta, cu siguranță, anul acesta, pentru primele patru poziții în campionat. Au și prins o seară de excepție la aruncările de trei puncte, cu un procentaj incredibil, de aproape 50%, dar asta nu scuză cu nimic evoluția noastră, în special pe faza de apărare. Sincer, sunt un pic îngrijorat. Este adevărat că am disputat un număr mic de meciuri amicale, nu ne-am putut crea coeziunea pe care ne-o doream, însă, în același timp, trebuie să fim pregătiți pentru primul meci cu CSM Târgu Mureș, un meci foarte important. Nu a fost vina noastră că anumite echipe s-au retras din competițiile amicale. Am văzut unde ne situăm, din păcate mai avem foarte mult de muncă și timpul nu este de partea noastră”, a precizat Alionescu. Jucătorul american Gerard Davis a fost testat de CSM în partida cu Dinamo. Staff-ul tehnic nu s-a edificat încă asupra potențialului pe care îl are fundașul, care va mai rămâne o perioadă în probe. De altfel, CSM va mai legitima un singur jucător străin și rămâne de văzut dacă Davis va ocupa locul valid. ,,Este prematur să ne pronunțăm. El trebuia să vină și să joace toate meciurile amicale. A avut probleme cu transportul și nu a ajuns la timp la Târgu-Jiu. A făcut doar două antrenamente cu noi înainte de acest meci și aș vrea să-l mai vedem cel puțin o săptămână la pregătire. Nu mai avem alte amicale să ne putem pronunța. Este clar că mai avem nevoie de un jucător de profilul lui, un combo-guard care să evolueze pe pozițiile 1-2, însă trebuie să mai treacă câteva zile. Dacă vom considera că aduce un plusvaloare, îl vom semna”, a mai spus Alionescu. CSM Târgu Jiu va debuta în noua ediție de campionat miercuri, 28 septembrie, pe teren propriu.

CSM Târgu Jiu în meciul cu Dinamo: Andrei Bărăgan, Alexandru Berca, Porter Troupe 3p, Shamiel Stevenson 14p, Dylan Frye 12p, Răzvan Pavel 1p, Bogdan Penciu, Camil Berculescu, Andrey Agafonov 10p, Andrei Gheorghe 8, Tyler Creammer 7p, Gerard Davis 8p. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Cătălin Pasăre