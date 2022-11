Duel pe terenul campioanei! Troupe: Principala preocupare este să jucăm un baschet mai bun

Baschetbaliștii de la CSM Târgu Jiu evoluează astăzi pe terenul celei mai bune formații din țară, U-BT Cluj Napoca. Gorjenii au patru înfrângeri consecutive în campionat, iar în Ardeal pare o misiune imposibilă, având în vedere obiectivele diametral opuse pe care le au cele două echipe. Antrenorul principal al formației noastre, Porter Troupe, a declarat că jucătorii au răspuns bine la antrenamente, iar obiectivul principal la această partidă este să vadă o creștere în joc. Pivotul grec Thomas Kottas va debuta pentru oaspeți. ,,Jucăm împotriva celei mai bune echipe din campionat și este o nouă oportunitate pentru noi să arătăm că ne-am îmbunătățit jocul și continuăm drumul spre a ne realiza obiectivul: rămânerea în prima ligă. Suntem entuziasmați de această oportunitate și privim înainte cu încredere. Am avut câteva antrenamente bune, băieții s-au prezentat foarte bine în ultimele zece zile, au tras din greu, și vom vedea cum ne vom prezenta vineri. Nu avem probleme de lot, va debuta și Thomas Kottas. Obiectivul nostru este să jucăm un baschet mai bun decât am jucat până acum. Asta este principala mea preocupare. Dacă vom reuși acest lucru, putem câștiga cu oricine”, a spus Troupe. Compatriotul său, Xavier Cannefax, a precizat că s-a adaptat rapid la Târgu-Jiu, iar meciul cu multipla campioană a țării este o oportunitate pentru jucătorii gorjeni să arate că au valoare. Americanul este convins că echipa va rămâne în LNBM la finalul sezonului. ,,Suntem nerăbdători să jucăm la Cluj, mai ales după această pauză lungă. Cred că vom avea oportunitatea să vedem unde ne situăm și ce trebuie să facem pentru a ne îmbunătăți jocul. Toată lumea m-a primit cu brațele deschise aici, Porter și Claudiu s-au asigurat că mă simt bine, așa că m-am adaptat destul de bine. Sunt mulțumit că nu am avut probleme în acest sens. Mă deranjează situația în care suntem, vreau să câștig mereu, pentru că, la finalul zilei, asta e meseria noastră și trebuie s-o facem cu brio. Trebuie să câștigăm meciuri, iar aceste rezultate ne fac să muncim și mai mult și să găsim o cale pentru a câștiga. Liga din România are un nivel foarte înalt. Se joacă fizic, iar jocul colectiv al echipelor este foarte bun, așa că trebuie să muncim foarte mult. Fără îndoială avem valoarea necesară să ne menținem în prima ligă. Trebuie doar să fim sănătoși și să ne valorificăm potențialul”, a declarat Cannefax. Directorul Robert Bălăeț și-a reafirmat încrederea în echipă. Conducătorul clubului a adăugat că va face tot ce este posibil ca baschetul de primă ligă să rămână la Târgu-Jiu. ,,Ştiu că este un meci foarte greu, dar îmi doresc din suflet o evoluție foarte bună. Sper să facem față, să demonstrăm că putem juca un baschet frumos. Nu avem nimic de pierdut. Este un meci pe care vreau să-l trateze toți ca pe o bucurie, pentru că evoluează în fața unei echipe incredibil de puternice, care, ani de zile, și-a demonstrat supremația și atunci este o mare oportunitate pentru jucători să demonstreze că nu acesta este locul lor adevărat. După acest meci, sper să începem urcușul în clasament. Pentru mine nu există altă opțiune decât rămânerea în prima ligă. Îi asigur pe toți că, indiferent de sacrificii și nopți nedormite, această echipă va rămâne în prima ligă. Am această datorie față de public și oamenii din acest oraș”, a spus Bălăeț. Meciul cu Universitatea Cluj se joacă de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre