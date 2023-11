Dublă cu Rapid în Sala Sporturilor. Biletele se vând și online

Va fi un weekend încins în Sala Sporturilor din Târgu Jiu. Echipele de senioare și seniori primesc, sâmbătă și duminică, vizita formațiilor similare ale clubului Rapid București. Meciul de handbal, care contează pentru etapa a noua a Ligii Florilor va avea loc pe 4 noiembrie, de la ora 17.30. Televiziunea PRO Arena a selectat acest duel ca fiind reprezentativ pentru rundă, iar jocul de la Târgu Jiu va fi televizat. Rapid București a câștigat campionatul național de handbal feminin acum două sezoane și este una dintre reprezentantele României în Liga Campionilor. Pe de altă parte, gorjencele au fost, evident, surpriza sezonului trecut la nivelul primului eșalon și au obținut “biletele” pentru preliminariile EHF. Este ultimul meci acasă al formației lui Liviu Andrieș înainte de dubla europeană cu HK Önnereds din Suedia (18- 19 noiembrie). CSM Târgu Jiu (locul 10) a acumulat 9 puncte în campionat, în timp ce Rapid București (locul 5) are 15 puncte.

De asemenea, ,,feroviarii” au mărit considerabil și bugetul secției de baschet, iar Rapid se anunță una dintre pretendentele la primele locuri în LNBM. ,,Giuleștenii” au fost o forță în campionatul precedent și au început bine și actualul sezon, având un bilanț de patru victorii și o înfrângere. De partea cealaltă, Kresimir Basic a reușit să formeze o trupă arțăgoasă și în acest an competițional, iar meciurile CSM-ului sunt extrem de antrenante. Până acum, gazdele de duminică au bifat două succese și au cedat în trei partide din campionat. Meciul cu Rapid are loc pe 5 noiembrie, de la ora 18.00. Pentru ambele confruntări, biletele pot fi achiziționate și online. Mai multe amănunte se găsesc pe site-ul oficial al clubului și pe pagina de Facebook a entității sportive.

Cătălin Pasăre