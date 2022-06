Dream Team Gorj, din nou campioană la minifotbal! Digi Team Târgu Jiu s-a impus în Liga 2

ACS Dream Team Gorj și-a recâștigat titlul de campioană la minifotbal! După un an în care a terminat pe locul 3, multipla campioană a județului, locul 4 la Campionatul Național din 2018 de la Alba Iulia, a reușit sâmbătă să câștige medaliile de aur ale competiției de la Dolce Vita. Victoria decisivă a fost obținută în ultima etapă, chiar în fața deținătoarei titlului ACS Exclusive Târgu Jiu, scor 1-0.Unicul gol al partidei a venit în repriza a doua, de la golgheterul echipei, Horia Șitoianu. ACS Dream Team Gorj a încheiat sezonul cu un punct în fața celor de la Padeș ISU și va reprezenta județul la Campionatul Național de la Râmnicu-Vâlcea, din perioada 15-17 iulie. ACS Minifotbal Gorj este unul dintre cei 16 membri fondatori ai recent-înființatei Federații Române de Minifotbal (FRM), for aflat sub tutela Ministerului Sportului, astfel că echipa campioană a obținut direct biletul la turneul final. Pentru Dream Team, sezonul este unul perfect. Cupa Dolce Vita și Cupa Porcului au fost adăugate în cont la finele anului trecut.

Lot jucători, ACS Dream Team Gorj, campioana județului la minifotbal, sezonul 2021-2022:

Dorin Hîrsu, Dragoș Nicolae și Gabriel Vrînceanu – portari

Cristian Barbu, Horia Șitoianu, Ion Cănăvoiu, Mario Găman, Marian Habet, Ion Al-Ioani, Alin Cornescu, Cristian Negrea, Radu Dăianu, Ștefan Doldur, Bogdan Chiriac, Eduard Frățilescu, Mihai Șchiopu, Ionuț Tătaru, Daniel Cojocaru – jucători de câmp

Mihai Popescu, Bogdan Chiriac și Ion Cănăvoiu – Staff tehnic

Din postura de vicecampioană, Padeș ISU are dreptul de a participa la Supercupa României, turneul de calificare la Campionatul Național, programat la Iași, între 1 și 3 iulie.

Locul 3, Rinacar Târgu Jiu, va lua parte la Campionatul Național al Firmelor și Instituțiilor de la Deva (24-26 iunie), în timp ce ACS Exclusive, locul 4, are dreptul de a participa la Cupa României, de la Sibiu (8-10 iulie).

În cele din urmă, Peppy Dolce Vita, locul 1 în Turneul Fair Play, a ales să participe la Campionatul Național de Old Boys, turneu rezervat jucătorilor trecuți de vârsta de 40 de ani, la Râșnov, între 10 și 12 iunie.

Festivitate de Premiere, Liga 1 Dolce Vita, sâmbătă 28.05.2022

ACS Dream Team Gorj – locul 1, voucher de participare la Campionatul Național, în valoare de 2500 de lei

Primăria Padeș & ISU Gorj – locul 2, voucher de participare la Supercupa României, în valoare de 1250 de lei

Rinacar Tg-Jiu – locul 3, voucher de participare la Campionatul Național al Firmelor și Instituțiilor, în valoare de 1250 de lei

ACS Exclusive Tg-Jiu – locul 4, drept de participare la Cupa României

Peppy Dolce Vita – locul 1, Turneu Fair Play

Wektra Bălești – locul 2, Turneu Fair Play

CS Voicu Dragon – Trofeu Sportivitate

Primăria Rovinari, Farmacia Victoria și Primăria Bîlteni – Participare

Individuale

Robert Bubuioc (ACS Exclusive) – Golgheter (26 goluri)

Ion Al-Ioani (Dream Team) – Cel mai bun jucător

Florin Constantinescu (Padeș ISU) – Cel mai bun portar

Alexandru Mainerici(Padeș ISU) – Cel mai tehnic jucător

Amtonio Cotojman (Rinacar) – Cel mai bun pasator

Marian Habet (Dream Team) – Cel mai bun tânăr jucător

Ion Cănăvoiu (Dream Team) – Cel mai bun senior jucător

Duminică, 29 mai, s-a încheiat Liga 2 Amatori, turneu care a reunit la start, la fel ca Liga 1, un număr de 10 echipe. Cea mai bună s-a dovedit a fi Digi Team Târgu Jiu, care s-a impus în ultima etapă cu Primăria Godinești și a câștigat titlul de campioană. Digi va participa la Cupa României, la Sibiu, între 8 și 10 iulie.

Campioana nu a avut mari emoții în etapa de duminică, reușind o victorie concludentă, 7-1 cu Primăria Godinești. Turneul Fair Play, la care au participat locurile 5-10 din sezonul regulat, a fost câștigat de Primăria Albeni, urmată de SEBN Târgu Jiu. Diplome de participare au mers la: Primăria Negomir, Penitenciarul Târgu Jiu, Team Amigos și Primăria Motru.

Festivitate de Premiere, Liga 2 Amatori, duminică 29.05.2022

Digi Team Tg-Jiu – locul 1 și drept de participare la Cupa României

Green Team – locul 2

Primăria Godinești – locul 3

Viitorul FC – locul 4

Primăria Albeni – locul 1, Turneu Fair Play

SEBN Tg-Jiu – locul 2, Turneu Fair Play

Primăria Negomir – Trofeu Sportivitate

Penitenciarul Tg-Jiu, Team Amigos și Primăria Motru – Participare

Individuale

Cristian Stegaru (Green Team) – Golgheter (42 goluri)

Marius Uleanu (Digi Team) – Cel mai bun jucător

Cristian Goșa (Green Team) – Cel mai bun portar

Cosmin Firiza (Godinești) – Cel mai tehnic jucător

Răducu Bușe-Dan (Digi Team) – Cel mai bun pasator

Paul Catrina (Digi Team) – Cel mai bun tânăr jucător

Constantin Bistreanu (Digi Team) – Cel mai bun senior jucător

Cătălin Pasăre