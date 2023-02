Două meciuri importante pentru handbalistele de la CSM

CSM Târgu Jiu joacă astăzi în optimile Cupei României la handbal feminin. Trupa gorjeană primește vizita formației Măgura Cisnădie și vrea să le provoace sibiencelor a doua înfrângere consecutivă în orașul lui Brâncuși. O calificare în sferturile competiției ar reprezenta o premieră pentru formația nou-promovată. Handbalista Ira Zinatullina crede că o apărare bună și o sală plină le poate duce pe alb-albastre în turul următor. În primul meci din cupă, CSM Târgu Jiu a trecut de SCM U Craiova. ,,Avem o victorie în fața Măgurei Cisnădie în turul campionatului, dar ele o să vină cu un moral ridicat, deoarece au câștigat meciul de la Buzău. Noi o să încercăm să facem un meci bun, să creăm un spectacol pentru iubitorii handbalului din Târgu Jiu și să tratăm jocul cu seriozitate. Sper să mergem cât mai departe în cupă. E frustrant că am pierdut la un singur gol ultimele două meciuri, dar am jucat, probabil, și cu următoarea campioană a României. Avem un moral bun, pentru că am reușit un joc bun în fața unei echipe mari. După părerea mea, suntem favorite. Avem una dintre cele mai bune apărări din Liga Florilor și o să mergem pe acest principiu. Dacă o să fim concentrate, o să reușim să obținem încă o victorie. Îi așteptăm pe fani în număr cât mai mare și sperăm, ca la finalul meciului, să ne bucurăm împreună”, a declarat ucraineanca. Spre deosebire de jucătoarea sa, Liviu Andrieș consideră că Măgura vine cu prima șansă la Târgu-Jiu. Principalul CSM-ului știe însă că gazdele au toate atuurile să se impună în această seară. ,,Este o competiție în care ne dorim să avem un parcurs bun. Întâlnim o echipă cu un palmares bogat în Liga Florilor, care din punct de vedere al lotului, financiar, este peste noi. Am constatat însă că putem câștiga în fața lor, dar e clar că vor veni mult mai motivați. Au un sezon slab în Liga Florilor și atunci își doresc foarte mult să se califice mai departe. Sper să eliminăm frustrarea acumulată la ultimele jocuri, să facem un meci bun și să ne atingem obiectivul. E clar că suntem bine din punct de vedere defensiv, cu o poartă foarte bună și atunci va trebui să mergem în continuare pe aceleași principii: o apărare foarte agresivă, să alergăm peste ele și să punem presiune. Trebuie să găsim soluții pe faza a doua, iar în atac să jucăm cât mai combinativ și să reușim să dăm goluri ușoare. Nu suntem favoriți, dar vom aborda jocul la victorie”, a declarat Andrieș. Cel mai probabil, CSM va evolua cu cea mai bună formulă, chiar dacă duminică întâlnește Rapidul în Liga Florilor. ,,Orice joc are istoricul lui, încărcătura lui, vom vedea ce prestație vor avea fetele cu minute mai multe, dar venim după 10 zile în care nu am evoluat. Toate fetele sunt odihnite, dar la trei zile distanță jucăm cu Rapid în campionat. Va fi un sfârșit de săptămână încărcat din punct de vedere fizic, dar sper eu ca la finalul acestei săptămâni să ne bucurăm de o calificare în cupă și de o prestație bună împotriva fostei campioane. Sunt convins că fetele se vor motiva, vor fi foarte capacitate pentru cele două jocuri”, a adăugat antrenorul. Partida cu Măgura Cisnădie începe la ora 18.00. Meciul cu Rapid București se joacă duminică, de la ora 15.45. Ambele confruntări se dispută la Târgu-Jiu.

Cătălin Pasăre