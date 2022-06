Doliu la un colegiu național din Târgu Jiu: ”Am pierdut un om cald, bun, înțelept” – Mesaje impresionante

Cadrele didactice și elevii Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu’’ din Târgu-Jiu deplâng decesul unei profesoare extrem de apreciate, Maria Tomoiu(68 de ani). Mesaje de condoleanțe au fost postate atât de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj, cât și de conducerea școlii și colegi, relatează Radio Infinit.

“Ne despărţim astăzi de unul dintre profesorii emblematici ai Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu’’, doamna profesoară Maria Tomoiu. Un profesor cu har, iubit şi respectat deopotrivă de colegi şi de elevi. Unul dintre acei profesori pe care nu îi uiţi niciodată, care îţi sunt model, care îţi demonstrează că nu există bariere în calea învăţării. Aşa cum spunea o fostă elevă “numai cine nu a cunoscut-o, nu a iubit-o”. Un om cu adevărat bun, care a rămas pozitiv şi tonic în ciuda încercărilor vieţii, o doamnă în adevăratul sens al cuvântului. Rămas bun, doamna profesoară! Drum lin în lumină! Condoleanţe familiei!”, este mesajul unității de învățământ.

”Un om cum rar întâlnești! Nu putem vorbi la trecut despre doamna diriginta, cred ca toți cei care am întâlnit-o am primit o parte din sufletul bun, din înțelepciunea, iubirea și altruismul dumneaei”, ” Cu nostalgie, așa ne privea in urma cu numai câteva săptămâni, după 15 ani de la absolvirea liceului. Ne urmarea pe fiecare, ne admira evoluția și se mândrea. Diriginta noastra draga și minunata, de astăzi nu mai este, a plecat sa ne vegheze de Sus. Omul acela bun, care se lupta cu multe boli de foarte multi ani, dar emana speranța si bucurie prin toți porii. Nu aveai cum sa nu o iubești si sa nu ii oferi respect.Dumnezeu sa o odihneasca in pace!”, sunt mesajele din partea celor care au cunoscut-o și cărora Maria Tomoiu le-a fost profesor sau diriginte.

Drum lin către stele! Veți rămâne mereu cu noi!

”ISJ Gorj deplânge plecarea unui om care ne-a fost coleg, prieten, inspirație. Un om care a lăsat urme în sufletele elevilor și colegilor. Vă mulțumim pentru tot, dragă doamnă profesoară!” este mesajul Inspectoratului Școlar Județean Gorj.