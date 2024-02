Doi bebeluși născuți la Târgu Jiu de 29 februarie

O fetiță și un băiețel au venit pe lume la maternitatea din Târgu Jiu, în ultima zi a lunii februarie, ziua de anul acesta fiind una specială pentru că 2024 este un an bisect. Și Camelia și Luca au la rubrica „data nașterii” menționată ziua de 29 februarie, ceea ce îi face mai speciali pentru că, în mod normal, își vor petrece ziua de naștere o dată la 4 ani. În realitate, o vor serba în avans, pe 28 februarie, după cum spune un alt gorjean născut în această zi rară din calendar. Florin Groșanu a împlinit ieri 32 de ani, în acte el figurând ca fiind născut nu pe 29, ci pe 28 februarie. „Nașterea mea s-a produs undeva după miezul nopții, la vreun sfert de oră, iar o doamnă asistentă a întrebat-o pe mama dacă nu e mai bine să mă treacă în acte pe data de 28, ca să îmi pot serba și eu ziua în fiecare an, ca toți copiii. Eu știu însă că sunt născut pe 29, dar ziua, petrecerea de ziua mea, tot pe 28 o fac în ceilalți ani. Atunci mă sună prietenii și mă felicită spunându-mi că ziua mea e peste 2-3 ani, depinde cât mai e până la următorul an bisect, dar, recunosc, e o zi mai aparte. Așa, în mod normal, aș avea doar 8 ani”, spune, glumind, tânărul sărbătorit. Cât despre cei doi născuți ieri, la Maternitatea din Târgu Jiu, unitatea medicală a transmis că ambii bebeluși au venit pe lume prin naștere naturală, starea lor de sănătate fiind una foarte bună. Cifrele statistice arată că în România sunt 10.562 de persoane născute în ultima zi de februarie dintr-un an bisect, iar în lume sunt aproximativ 5 milioane de persoane.

Gelu Ionescu