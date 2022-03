Dificultăți la Pandurii! Găman: Nu am avut atitudine, personalitate, avem nevoie de mult mai mult!

Pandurii trece printr-o perioadă nefastă în cel mai nepotrivit moment. Gorjenii au două egaluri în primele două confruntări, dar comportarea jucătorilor la ultimul meci, cel cu Jiul Petroșani (0-0), l-a dezamăgit pe antrenorul Mario Găman. Principalul echipei noastre vrea să vadă o atitudine total diferită, vineri, când la Târgu-Jiu sosește liderul CSM Reșița.

Problema este că formația gazdă nu își mai permite pași greșiți dacă vrea să prindă barajul de promovare, pentru că distanța față de CSM Deva a crescut la 8 puncte. ,,Putem spune că s-a majorat un pic diferența. Într-adevăr, față de partida cu Șimian, unde am făcut o partidă excelentă și numai nenorocul a făcut să nu putem câștiga, la Jiul Petroșani am jucat modest. Din păcate, echipa mai motivată, echipa care și-a dorit mai mult, a fost echipa gazdă. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar nu am avut atitudine, personalitate și nimic din ce trebuie să aibă o echipă cu pretenții. Lucrurile nu merg așa cum ne doream cu toții, mai ales după o pregătire bună, unde am lucrat din toate punctele de vedere. Asta este, ne asumăm totul, și trebuie să arătăm vineri, cu cea mai bună echipă a seriei, o echipă cu jucători și antrenori cu experiență, că putem juca fotbal. Trebuie să scăpăm de această teamă de locurile fruntașe, pentru că știți prea bine că avem jucători tineri, lipsiți de experiență, iar aici trebuie timp, răbdare și lumea cere imediat rezultate. Avem nevoie de mult mai mult pentru rezultatele dorite”, a spus Găman.

Probleme peste probleme

Din păcate, Pandurii are lista plină de indisponibili pentru partida de peste o zi. Atacantul Nichifor Georgescu și mijlocașul Eric Izquierdo au fost convocați la naționale, iar alți trei jucători de bază sunt accidentați. ,,Avem din nou probleme medicale. La niciun meci nu am putut alinia cel mai bun 11, nu am putut merge pe un nucleu de bază, fie că vorbim de partide oficiale, fie că vorbim de amicale. Asta este, trebuie să ne adaptăm și să găsim soluția și tactica ideală pentru meciul cu Reșița, pentru că întâlnim o echipă cu personalitate, care joacă fotbal și are pretenții mari. Dacă nu suntem pregătiți, putem avea surprize neplăcute, putem pierde la o diferență mare.

Trebuie să fim concentrați, montați și să nu mai facem greșeli individuale. Dacă vom fi conectați permanent la joc, putem emite pretenții la un rezultat pozitiv.

Am încredere în băieți că acest meci este o șansă pentru ei. Cu echipele bune trebuie să îți arăți valoarea și cred că e o motivație în plus pentru ei. Vor lipsi, cu siguranță, Pleașcă, Aerts, Gomes. Sunt trei absențe notabile. Bebeto are probleme mari, nu s-a antrenat în această săptămână și vedem dacă îl vom putea folosi. Mai sunt probleme medicale cu Trușescu și Peia. Miercurii, la antrenament, am avut 14 jucători seniori”, a mai spus Găman. Antrenorul gorjean a adăugat că toți oficialii clubului, dar și fanii trebuie să fie alături de echipă în această perioadă, pentru că toată lumea poartă responsabilitatea rezultatelor. ,,Situația de acum este consecința faptului că nu am putut face transferuri și nu am putut avea un lot numeros. Nemulțumirea mea este că a trebuit să ne asumăm tot, inclusiv strategia care s-a făcut la începutul campionatului. E ușor să dai în oamenii care muncesc acum, cu jucătorii pe care îi au la dispoziție, dar noi suntem puternici și vrem să arătăm că putem munci și în condițiile acestea și, împreună cu jucătorii, să putem face o partidă bună vineri. Trebuie să strângem rândurile, să fim mai uniți și atunci cred că rezultatele vor fi cele scontate. Fac un apel și la public să vină la meci în număr cât mai mare, pentru că avem nevoie de suportul lor ca să depășim această perioadă. Împreună suntem mai puternici!”, a conchis Găman.

Reșița vine după succesul cu Gilortul

Antrenorul de la CSM Reșița, Dan Alexa, consideră că meciul cu Pandurii contează deja pentru play-off. Partida de la Târgu-Jiu face parte din ultima etapă a sezonului regular, însă cele două formații vor mai juca, cel puțin de două ori, până la finele sezonului. În runda precedentă, CSM Reșița a trecut de altă formație din Gorj, Gilortul Târgu Cărbunești (3-0).

Meciul a avut loc în Valea Domanului.

„Este o victorie importantă care ne menține la o distanță de 12 puncte de CSM Deva. Am avut momente bune în prima repriză și momente mai puțin bune în cea de-a doua. În mare parte, sunt nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat în repriza a doua, dar până la urmă am obținut o victorie la trei goluri diferență. Cred că puteam să mai înscriem încă trei sau patru. Începe deja play-off-ul pentru că Pandurii este o echipă de play-off, chiar dacă mai este o etapă de disputat. Practic noi vom începe play-off-ul vineri și mai avem câteva lucruri de îmbunătățit”, a spus atunci Alexa.

Liga 3 – Meciurile Etapei 18

Vineri, 25 martie, ora 15.00

CSM Deva – ACS Viitorul Şimian

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița

Sâmbătă, 26 martie, ora 15.00

CS Armata Aurul Brad – CSM Jiul Petroşani

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti – ACS Viitorul Târgu Jiu 2 AFC Voinţa Lupac – ACS Progresul Ezeriş

Cătălin Pasăre