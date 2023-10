DGASPC Gorj a eliberat peste 700 de roviniete gratuite

Persoanele cu handicap au scutire de la plata rovinietei, conform legilor în vigoare. Pe parcursul acestui an, au fost depuse la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj un număr de 702 cereri pentru obţinerea de roviniete gratuite.

„Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale”, se precizează în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. ,,De la începutul acestui an și până în prezent, am eliberat 702 roviniete gratuite în urma solicitărilor primite de la persoanele îndreptățite”, a anunțat conducerea DGASPC Gorj. Pentru autovehiculele deţinute de persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap, documentele necesare sunt: cererea persoanei care are în îngrijire o persoană cu handicap (original); documentul rezultat în urma anchetei sociale care atestă calitatea de îngrijitor (copie); declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte numele persoanei cu handicap pe care o are în îngrijire, precum şi faptul că este singura solicitare de acest fel (original); document care atestă încadrarea în grad de handicap a persoanei pe care o are în îngrijire (copie); actul de identitate al îngrijitorului persoanei cu handicap (copie); certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului (copie). Cererile care sunt depuse la primării sunt centralizate şi apoi trimise către DGASPC Gorj. Ulterior, acestea ajung la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Această instituţie va elibera rovinietele solicitate şi le va trimite către DGASPC.

Izabella Molnar