Detectivii din țară se întâlnesc la Târgu Jiu!

Președintele Asociației Naționale a Detectivilor din România, Maria Bumbaru, dezvăluie o parte din activitatea detectivilor, povestind despre rolul lor important în societate. O profesie aparte, cu povești fascinante, dar care trage după sine o mare responsabilitate. Despre activitatea detectivilor din țară, veți citi în cele ce urmează, doamna Maria Bumbaru având o interesantă sinteză, dar și un anunț pentru târgujieni și nu numai: detectivii din cadrul ANDR vin la Târgu Jiu.

,,Investigatorii privați – participanți la viața comunității

Ancheta privată – obiectul de activitate al detectivului particular – este una dintre componentele însemnate ale democrației. Prin urmare, după anul 1990, a fost absolut necesar ca aceasta sa își facă simțită prezența în peisajul democratic al României. Mai puțin mediatizată, investigația privată a debutat tributară imaginii detectivului cu pipa în colțul gurii așa cum l-a prezentat cinematografia și literatura de gen, în situația cea mai bună, iar în cea opusă activitatea detectivului particular a fost redusă la urmărirea nevestelor și amantelor infidele.

Realitatea este cu totul alta

În anul 2013 s-a celebrat, la Londra, împlinirea a 100 de ani de la constiuirea celei mai vechi organizații profesionale, Asociatța Investigatorilor Britanici (ABI) fondată în 1913, și tot acolo s-a conturat profilul ,,detectivului secolului 21”, o reală provocare pentru toți cei care își aleg aceast domeniu. Acest profil este al unui profesionist pluridisciplinar, bine pregatit, cu experiență, vorbitor de limbi străine și bun cunoscator al P.C.-ului, abil căutator în spațiile virtuale cunoscând și utilizând motoarele de căutare pe internet, bun cunoscator al psihologiei umane și, nu în ultimul rând, bine pregatit și cu solide cunoștințe juridice.

Asociația Națională a Detectivilor din România a fost fondată în anul 2000, în curând un sfert de secol de existentă! Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular a fost unul dintre obiectivele majore ale Asociatiei si fondatorilor ei, îndeplinit prin aprobarea Legii 32/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

ANDR este fondatoarea Programului de pregătire si perfectionare profesională unitară a detectivilor particulari și a multor altor programe care au în centrul atenției comunitatea profesională detectivistică.

Colegiul de detectivi din cadrul Universității ,,Spiru Haret”, cu centre în București, Craiova, Brașov, Constanța, este cadrul cel mai potrivit de pregătire pentru cei care doresc să îmbrățișeze profesia. Cu o durată de doi ani, cu o materie bine structurată și profesori universitari de renume, Colegiul este cunoscut și apreciat în domeniul detectivistic european, absolvenții lui putând să profeseze în condițiile legilor respective și în alte state: Spania, Italia, Germania etc.

În România există aprox. 10.000 de detectivi atestați și 600 de agenții de detectivi specializate, cifre valabile la sfârșitul anului 2022. Din păcate, nu toți cei care au obținut un atestat de practică profesează și, din cele 600 de agenții care au licență de funcționare, multe nu depășesc cifra de afaceri anuală de 5000 lei, sau pur și simplu și-au suspendat activitatea. Există, desigur, explicații, până la urmă, noutatea domeniului și simpla obținere a unei licențe nu au garantat și succesul celor care și-au dorit acest lucru. Majoritatea celor care practică profesia, adică un procent de peste 90%, provin din rândurile poliției, ale serviciilor de informații, armată, jandarmerie. Desigur, vorbim despre o experiență și despre sisteme care, theoretic, ar fi trebuit să furnizeze profesioniști, într-o reconversie profesională corectă și de dorit. Numai că, realitatea a contrazis așteptările, s-a dovedit că în domeniul detectivistic este nevoie de mult mai mult: de o altă gândire, de o altă abordare și, nu în ultimul rând, de solide cunoștințe de managementul afacerii. Ne găsim astăzi, la momentul unui schimb firesc de generații. Mulți dintre cei care au început prin obținerea unui atestat în anul 2003, se retrag astăzi din activitate, sau pur și simplu păstrează încă neutilizat acest atestat în sertarele personale. Se evidențiază o generație nouă! Tineri provenind în procent mare din mediul civil, înclină balanța și duc spre 30% proveniență civilă față de cea din structuri specializate. Și chiar dacă procentul nu pare a fi mare, o analiză a cifrelor de afaceri arată că aceștia au succes și că, pe lângă cunoștințe profesionale, pasiunea și dedicarea sunt ingrediente necesare.

Conferințele Regionale, așa cum va fi și cea din 02 februarie 2024, la Muzeul Județean Gorj, din Târgu Jiu, reunesc detectivi din județul gazdă și județele limitrofe, reprezentanți ai Serviciilor de Investigații Criminale, ofițeri cu experiență din diferite domenii, dar și scriitori, oameni de cultură, avocați, oameni de afaceri. Împreună fac parte din comunitățile locale și sunt interesați să conlucreze, fiecare punând la dispoziție expertiza de care dispune. Ne vom întâlni la Târgu Jiu, cu detectivi particulari din județul Gorj, dar și cu cei din județele vecine: Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Olt, Dolj. În județul Gorj sunt înregistrate șase Agenții de detectivi particulari, ceea ce situează județul pe un loc bun în ceea ce privește interesul, dar și necesitatea existenței unui astfel de domeniu. Detectivul particular este un om al cetății sale, un om pe care societatea din care face parte se poate bizui. Mereu aproape, atent și profesionist, este cel care vine cu soluții acolo unde acestea par a nu mai fi posibile, anchetează, investighează, caută neobosit adevărul și face lumină împreună cu echipe complexe în cauze care aparent nu au soluție. Detectivul particular este implicat în societatea în care trăiește, și îmbracă multe forme de existența: scriitor, profesor, antrenor, antropolog, jurist…

Detectivilor le place să spună că lumea lor, este una discretă… nu secretă!

Sunt rare momentele în care ei se arată în haina profesională. Unul dintre ele va fi și Conferința Regională de la Târgu Jiu, în cadrul căreia pe lângă subiectele de interes profesional, moderate de prof. univ. dr. Pavrel Abraham, președinte de onoare al ANDR, vor avea loc și alte manifestări: prezentarea volumului ,,Sub lupa investigatorului: Pavel Abraham 75 de ani de viață”, autor Maria Bumbaru, prezentarea Capitolului ,,Conacul Dobrița” din volumul în curs de apariție ,,Detectiv pe cont propriu”, recital de poezie susținut de actrița Claudia Motea. Detectivii particulari trăiesc discret printre oameni, anonimi cel mai adesea, în roluri și locuri nebănuite, făcându-și cu pasiune munca. Poate fi tânărul care tocmai a băut în grabă cafeaua la colțul străzii, aparent dezinteresat de ce se întâmplă în jur, sau domnul cu alură de avocat, încărunțit la tâmple și cu ochelarii sobri pe nas, care studiază dosarele groase și prăfuite dintr-o arhivă, căutând lucruri doar de el știute, ori poate domnișoara, cu aerul unei studente la Drept, din sala de ședinte a tribunalului, care, atentă urmărește dezbaterile avocaților… Da, poate fi oricare dintre ei, pentru că, el, detectivul particular are această abilitate, trebuie să o aibă: de a fi prezent și neobservat, acolo unde misiunea lui o cere. Pe data de 2 februarie 2024, orele 12.30, detectivii particulari pot fi întâlniți la Muzeul Județean Gorj din Târgu Jiu”, a mai transmis președintele ANDR, Maria Bumbaru.

M.C.H.