Destituirea din funcția de director al DP Motru l-a îmbolnăvit subit pe Dan Matei! A intrat în concediu medical

Liberalul Dan Matei a venit marți dimineață la serviciu ca și cum nu se întâmplase luni nimic, iar scaunul său era pe persoană fizică. A intrat în birou, încercând să își păstreze calmul, a semnat mai multe documente, deși fusese destituit din funcție cu o zi înainte. La un moment dat, foștii subalterni i-au atras atenția, ironici, în ce calitate mai ocupa acest loc, moment în care respectivul ar fi țipat și urlat și a amenințat cu poliția pe toată lumea. Matei voia neapărat să pună mâna pe documentele semnate luni de secretarul CA și AGA, cu intenția de a le rupe, spun martori, dându-se o adevărată luptă pentru asta și fiind adresate amenințări persoanei în cauză. Omul nu a cedat și i-a explicat fostului director toată procedura, motivația că s-a respectat aceeași metodă de destituire, folosită și la înscăunarea sa, de două ori în această funcție. Văzând că nu are câștig de cauză și nu mai este dorit, Matei și-a făcut bagajele, anunțând subalternii că va intra în concediu medical. Ce a uitat liberalul era că el fusese destituit deja din funcție de către Consiliul de Administrație al unității, din data de 9 mai, acesta comițând abuz prin semnarea, a doua zi, a mai multor documente ale unității.

Unele dintre acte au ajuns și la Primăria Motru, documente care vor fi înapoiate pentru a fi semnate de către reprezentatul legal al societății, nicidecum de persoana destituită din funcție. Reamintim că, directorul unității în contractul de mandat, semnat de reprezentantul AGA, colegul său de partid Sorin Iovan (și el destituit), și-a prevăzut o clauză financiară care să îl mențină în funcție și pe el și fostul CA. O mare parte dintre angajați s-au bucurat de schimbare dar nu este de ascuns faptul că ultimele angajări făcute la foc automat vor fi analizate. De altfel, se are în vedere o întreagă reorganizare a societății care, din păcate, a fost dusă spre dezastru, numai în primele trei luni aceasta înregistrând 330.000 de lei pierdere și peste un milion de lei datorii. La finalul anului trecut, când DP Motru a fost condusă tot de către DP Motru, societatea a înregistrat o pierdere de peste 400.000 de lei și peste un milion și jumătate de lei datorii la bugetul de stat și la furnizori. Acesta a și fost motivul destituirii liberalului, management defectuos, îndreptarea societății către faliment, angajări de partid, în special TESA, dar și cheltuieli nejustificate. De această dată, noua AGA a hotărât că CA-ul să aibă trei membri nu cinci, cu o indemnizație scăzută, iar cei trei cenzori să nu se mai regăsească în structură.

