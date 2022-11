Derbiul Ligii 4 s-a încheiat fără goluri

Cele două formații care se bat pentru câștigarea campionatului județean, CSO Turceni și Jiul Rovinari, au remizat în runda a zecea a Ligii 4. Partida de la Rovinari s-a încheiat fără goluri, iar ambele echipe rămân neînvinse până în acest moment al sezonului. Trupa lui Viorel Cojocaru are avans de trei puncte față pe principala contracandidată, dar elevii lui Ion Lițoiu au un joc mai puțin disputat. Scorul etapei a fost înregistrat la Fărcășești, unde Vulturii au reușit un ,,set” împotriva echipei din Jupânești. Tot șase goluri au fost consemnate și în remiza dintre Stoina și Țînțăreni. În Seria 1 a Ligii 5, Știința Godinești este lider detașat după un nou succes. Cel mai spectaculos meci de la ,,Onoare” s-a disputat la Prigoria, unde s-a marcat de zece ori.

Liga 4, Etapa 10

CS Minerul Motru 2008 a stat

FC Petrolul Ţicleni – CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu nu s-a jucat

AS Minerul II Mătăsari 2 – 0 AS Viitorul Negomir

CS Vulturii Fărcășești 6 – 0 AS Jupânești

CS Jiul Rovinari 2016 0 – 0 CSO Turceni

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 0 – 2 CS Internațional Bălești

AS Petrolul Stoina 3 – 3 CS Unirea Țînțăreni

Liga 5 – Seria 1, Etapa 9

AS Unirea Dragotești 4 – 3 AS Triumful Borăscu

AS Știința Godinești 2 – 1 AS Viitorul Brănești

AS Viitorul Cătunele 2 – 1 AS Unirea Bolboși

CS Dumbrava Câlnic 2 – 5 AS Pandurii Padeș 2019

AS Energetica Tismana 2 – 0 AS Viitorul Plopșoru

Liga 5 – Seria 2, Etapa 9

AS Viitorul Logreşti a stat

AS Scoarța 4 – 1 AS Bradul Polovragi

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 4 – 0 CS Știința Drăguțești

AS 7 Noiembrie Costești 4 – 3 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Prigoria 4 – 6 AS Dinamo Inter Stănești

CSC Dănești 2 – 1 AS Gilortul Bengești

Cătălin Pasăre