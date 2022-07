Denisa Tîlvescu, în febra competițiilor

Gorjeanca Denisa Tîlvescu (25 de ani), campioană europeană și mondială alături de barca de 8+1 a României, se pregătește pentru cea mai importantă perioadă a anului. Într-un interviu acordat Revistei The Woman (thewoman.ro), canotoarea din Târgu-Jiu a vorbit despre concursurile la care va lua parte, dar și despre cel mai important obiectiv pe care îl are. ,,Pentru mine sezonul competițional e la început. Urmează trei luni în care voi participa la Cupa Mondială 3 de la Lucerne, Elveția, în perioada 8-10 Iulie. Apoi ne pregătim pentru Jocurile Europene la Munchen, ce se vor desfășura în perioada 11-14 August. Iar în final, Campionatul Mondial la Racice, Cehia, în perioada 21-25 Septembrie. După cum vedeți, urmează o vară încărcată din punct de vedere emoțional, dar frumoasă, ținând cont că îmi plac la nebunie concursurile și le aștept cu nerăbdare”, a declarat Denisa. Aurul olimpic rămâne principala dorință a campioanei din Gorj, care a rămas cu partea pozitivă după Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021). ,,Sunt mândră pentru că anul trecut, la Jocurile Olimpice, am reușit să obținem un record Mondial și Olimpic, chiar dacă nu ne-am întors cu o medalie. Acest lucru, pe care am reușit să-l fac împreună cu echipa mea, reprezintă cea mai importantă ,’medalie’ pe care am obținut-o. Am fost cel mai rapid echipaj de 8+1 feminin, din toate timpurile! Obiectivul meu, de când am început să practic acest sport, este să ajung să privesc drapelul țării mele de pe cea mai înaltă treaptă a podiumului Jocurilor Olimpice. Nu există o competiție mai importantă și mai frumoasă în lumea noastră, a sportului. Este locul unde orice sportiv își dorește să ajungă și să se lupte de la egal la egal cu cei mai performanți oameni ai planetei”, a mărturisit Denisa. În 2014, alături de Cristina Georgiana Popescu, Denisa Tîlvescu cucerea aurul la Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing.

Cătălin Pasăre