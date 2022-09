Deficit de medici la spitalul din Motru

Primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, caută specialiști pentru spitalul din localitate. Un cardiolog, un oftalmolog și un diabetolog au părăsit, în ultimul timp, spitalul.

„O problemă cu care se confruntă și Motru este lipsa medicilor care, din păcate, chiar dacă sunt primiți cu brațele deschise la Spitalul Municipal Motru, după o scurtă perioadă, aleg să plece aproape de localitățile din care vin, ori către marile orașe, centre universitare”, spune primarul Morega.

Situația se regăsește în mai toate orașele mici din țară. „Cu tot efortul pe care îl facem pentru a investi în sănătate – echipamente, infrastructură (în ultima perioadă de peste 5 milioane de euro, se pare că nu este suficient. La ora actuală, deficitul medicilor la Spitalul Municipal Motru pe anumite domenii face ca cetățenii să fie nevoiți să parcurgă zeci de km. către Tg-Jiu, Severin, Timișoara, București. Pe lângă cardiolog și oftalmolog, și medicul diabetolog a ales să își mute locul de muncă în altă parte”,

Apelul autorităților

Edilul din Motru face un apel către cadrele medicale care doresc să facă parte din echipa Spitalului Municipal Motru. „Apreciez tot personalul medical al Spitalului Municipal Motru, dar, în special, pe cei care au venit din alte localități și au ales să își întemeieze o familie ori să își construiască o locuință în municipiul Motru. Acest lucru arată clar că sunt persoane care vor să rămână în zonă și să vină în sprijinul comunității. Nu pot nega nici faptul că au fost și probabil vor fi cadre medicale care au optat pentru un post de medic știind de la bun început că această activitate va fi de scurtă durată, căutând permanent să se retragă într-o altă localitate. Ce am fi putut noi face sau cum să alegem? Cu toate că se cunoaște acest aspect, am încercat și am sperat că în timp poate reușim să îi convingem că și la Motru se poate reuși. Din punctul meu de vedere vă asigur de toată disponibilitatea pentru a dezvolta sistemul de sănătate din Motru atât în ceea ce privește investițiile, cât și atragerea medicilor de specialitate. Sper ca într-o bună zi Spitalul Municipal Motru va avea medicii necesari desfășurării activității pe toate domeniile de activitate”, spune Morega.

În această vară, unitatea sanitară a scos la concurs posturile de medic pediatru, cardiolog, oftalmolog și de medic specialist în medicină internă.

I.I.