De la eșec, la locul I – la admitere! Povestea olteanului Alexandru-Gabriel Bănici

Alexandru-Gabriel Bănici, în vârstă de 20 de ani din Craiova, a devenit recent studentul cu cea mai mare notă de admitere la Institutul Medico-Militar București, în ciuda faptului că nu a avut parte de un drum ușor.

Alexandru-Gabriel Bănici a absolvit anul trecut Colegiul Național Frații Buzești din Craiova, fiind unul dinte cei mai buni elevi, și a obținut media 9,65 la examenul de bacalaureat. I-a plăcut medicina și în clasa a XI-a a hotărât să urmeze, după absolvirea colegiului, Institutul Medico-Militar București. Așa că s-a apucat serios de studiu. După bacalaureat, unde obținuse o medie foarte bună, a rămas șocat după ce la admiterea în Institutul Medico-Militar București a fost declarat respins. Fiind un băiat serios și ambițios, acest eșec l-a provocat și a reînceput pregătirea, cu mai multă ambiție și seriozitate, pentru a intra la acest institut dorit de el. „Uitându-mă în urmă, consider că în cei doi ani de pregătire nu am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a obține o notă cât mai mare la admitere. Deși la examenul de bacalaureat am obținut media 9,65, la admiterea în institut am fost declarat respins. Momentul a fost șocant pentru mine, deoarece nu mai avusesem parte de o asemenea nereușită”, își amintește el.

Însă nu a lăsat ca acest eșec să îi definească viitorul și a reînceput pregătirea, cu mai multă ambiție și seriozitate. „Știam unde am greșit și ce trebuie să fac pentru a obține o notă cât mai mare”.

După un an de studiu asiduu, maturizare și dedicare, visul său s-a împlinit. A obținut un scor de 96 de puncte și locul 1 pe lista de admitere la institut. „Când am auzit rezultatul, am simțit o emoție covârșitoare. Parcă toate sacrificiile și nopțile de studiu au avut, în sfârșit, sens”, spune acum cu mândrie studentul Alexandru-Gabriel Bănici.

În cuvintele sale, un eșec trebuie văzut ca un nou început. „Vă încurajez pe toți să rămâneți neclintiți și să vă luptați pentru ceea ce vă inspiră. Pentru că, la sfârșitul zilei, asta contează cel mai mult.”

Felicitări, Alexandru-Gabriel Bănici!!! Drum lin spre culmile gloriei!

Pe tine, cititorule, ce te oprește să îți trăiești visul? Țintește sus și vei reuși!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, UZPR Gorj-Mehedinți