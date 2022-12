Daruri pentru pacienții internați la Oncologie și Pediatrie

Marea sărbătoare a Crăciunului înseamnă să te gândești la nevoile celor din jur, iar preoții bisericii care aparține de Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu au vrut să facă o bucurie pacienților internați în Secția Oncologie.

Astfel, preoții Eleodor Stoichin și Ilarie Dovleac, în colaborare cu preotul Ciprian Sîrbu, director-executiv al Asociației Vasiliada – filiala Târgu-Jiu și preot paroh al Parohiei Sfinții Apostoli Târgu-Jiu, implicat în numeroase campanii umanitare, au adus bolnavilor pachete cu fructe, dulciuri și alte produse specifice Crăciunului și au mai donat Secției Oncologie și cinci televizoare care vor fi montate în saloanele bolnavilor.

„Am vrut să aducem un strop de bucurie bolnavilor, am stat cu dumnealor puțin și la discuții. Noi, ca preoți ai bisericii spitalului, venim cu multe alte ocazii pe la dumnealor. Un cuvânt cald, venit din suflet, este o mângâiere după care cei mai mulți dintre dumnealor tânjesc”, a spus părintele Eleodor Stoichin, parohul Bisericii de la Spitalul 700. Cei trei preoți au mers cu daruri și la copiii internați la Pediatrie. Bucuria celor mici a fost pe măsură!

Bolnavii de la Oncologie au primit și vizita preotului Mădălin Țicleanu, paroh al Parohiei „Înălțarea Domnului” Târgu-Jiu, care le-a adus pachete cu fructe și dulciuri, dar și un televizor la care vor putea urmări programul favorit pe perioada internării. „Suferința bolnavilor oncologici se citește în ochii dumnealor, dar am văzut cu bucurie și speranța și credința în Dumnezeu, puterea de a lupta cu boala. Am răspuns unui apel venit din suflet și alături de preoții colegi, părintele Anghel Păunescu și Gheorghe Ionașcu, cu bucurie și deschidere spre astfel de fapte, am decis să ajutăm. Bolnavii și personalul secției vor fi prezenți în rugăciunile noastre! Le dorim ca sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să le mângâie sufletele”, a afirmat preotul Mădălin Țicleanu.

De asemenea, preotul Dragomir Țicleanu, paroh Parohia Țicleni, a donat un televizor Secției Oncologie și fructe pentru pacienți.

Secția Oncologie se află în clădirea situate pe strada A.I. Cuza și asigură internări în vederea efectuării investigațiilor în scop de diagnostic și tratament. Secția oferă servicii de spitalizare continua și de zi. În prezent, în secție sunt internați 27 de pacienți (spitalizare continuă).