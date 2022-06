Cum au reacționat niște salariați din Târgu Jiu, puși în fața unui pericol!

La fosta Bază Tubulară din Târgu Jiu, pompierii de la ISU Gorj au avut, ieri, un exercițiu de simulare a unui incendiu, soldat cu două victime. Ei au acționat ca într-un caz real, anunțând și cum au intervenit.

”Am desfășurat un exercițiu cu forțe și mijloace în teren în cazul producerii unui incendiu la sediul SC J.Christof E&P Services SRL – Ateluer Central Tg-Jiu (pe înțelesul tuturor fosta Bază Tubulară). Scenariul a presupus un incendiu care a generat două victime inconștiente. Pentru gestionarea situației au fost dislocate la fața locului o autospecială de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul instituției noaste. Este esențial ca în astfel de situații angajații să fie pregătiți și să adopte un comportament corect. De la actorii care au jucat rolul victimelor, până la personalul care are atribuții în gestionarea situațiilor de urgență la locul de muncă, angajații acestei societăți ne-au demonstrat că alocă timp suficient pregătirii și prevenirii situațiilor de urgență.

Au tratat cu seriozitate situația, chiar dacă știau că este vorba despre un exercițiu, s-au organizat corect pentru gestionarea situație și au dovedit că pot gestiona o situație de urgență până la sosirea echipajelor specializate. La final, am făcut evaluarea exercițiului, am purtat discuții despre modul de intervenție și le-am prezentat reguli de acordare a primului ajutor calificat și intervenție în situații de urgență”, a mai comunicat instituția.

M.C.H.