Cum arătă casele viitorului în viziunea elevilor din patru licee din Gorj

Junior Achievement (JA) România, în parteneriat cu OMV Petrom, a organizat, la Craiova și Târgu Jiu, două evenimente educaționale Innovation Day, dedicate stimulării gândirii inovatoare și dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.

Sisteme care captează energia produsă de pași pentru a o transforma în electricitate, aplicații AI, case sferice sau construite etajat, senzori și sisteme de răcire care maximizează eficiența panourilor solare, sunt doar câteva dintre soluțiile prin care tinerii își propun să schimbe casele viitorului în locuințe sustenabile, inteligente și prietenoase cu mediul. Soluțiile propuse au demonstrat interesul tinerilor pentru un viitor sustenabil, fiind evaluate și jurizate de reprezentanți ai OMV Petrom, ai JA România, dar și de reprezentanți ai inspectoratelor școlare din județele Gorj și Dolj. Cele două acțiuni Innovation Day au reunit 137 de elevi de la 11 licee din județele Dolj și Gorj. Elevii au fost organizați în echipe pentru a dezvolta soluții creative care să contribuie la utilizarea rațională energiei în locuințele sustenabile și inteligente ale viitorului și au beneficiat de feedback și suport din partea a 12 voluntari OMV Petrom, care au adus expertiză în domeniul producției de energie din surse regenerabile. „A fost despre cunoaștere și autocunoaştere, despre a învăța lucruri noi și, ulterior, despre a le împărtăși cu ceilalți. Însă, mai mult decât atât, tipul acesta de eveniment te învață cum să te comporți în public, cum să faci un research corect, iar mai apoi cum să fii convingător în argumentare. Nu contează dacă fac sau nu parte din echipa câștigătoare (…) mă simt câștigător!”, a declarat unul dintre elevii participanți. Liceele participante în cadrul activităților Innovation Day sunt: Gorj – Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu”, Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu”, Liceul Teoretic Novaci; Dolj – Colegiul Național ,,Carol I”, Colegiul Național ,,Elena Cuza”, Colegiul Național ,,Frații Buzești”, Colegiul ,,Ștefan Odobleja”, Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși”, Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi”, Liceul Voltaire.

Innovation Day este un format educațional Junior Achievement care le creează elevilor atât oportunități de învățare și documentare aprofundată asupra unei teme de actualitate – energia regenerabilă și consumul rațional al resurselor de energie – precum și oportunități de a-și dezvolta abilități relevante precum lucru în echipă, comunicare, adaptabilitate, perseverență, creativitate și luarea deciziilor. Cele două acțiuni desfășurate la Craiova și Târgu Jiu fac parte din ediția 2023 a proiectului „Success Skills for young people in your community 2.0 – Aptitudini esențiale pentru succesul tinerilor din comunitatea ta”, o inițiativă derulată de Junior Achievement România împreună cu OMV Petrom, cu scopul de oferi elevilor de liceu oportunitatea de învățare și formare de aptitudini în viața reală a comunității din care fac parte.

