CSM vrea și echipă de seniori la handbal

Performanțele pe care Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu le are la nivel juvenil i-au îndemnat pe oficialii enitității sportive să ia în calcul formarea unei echipe de seniori la handbal. CSM are deja o reprezentantă în Liga Florilor, formație care va evolua și în sezonul viitor tot în primul eșalon. Sfârșitul săptămânii a adus o victorie concludentă pentru juniorii 3, antrenați de Vali Popescu, care au câștigat derbiul Grupei 2 Speranţă, contra CSS Călăraşi, scor 45-31. Succesul de la Târgu-Jiu a consemnat calificarea micilor handbaliști la Turneul Final. În faza grupelor, gorjenii mai evoluează pe teren propriu cu CSS Steaua Bucureşti. Partida are loc pe 20 mai. ,,Am avut un ritm foarte bun de joc, apărarea şi poarta au funcționat foarte bine. Pe fondul unei apărări avansate a echipei din Călăraşi am fost nevoiţi să alergăm foarte mult. Felicit băieţii pentru munca depusă, dar şi pentru rezultatul de astăzi şi pentru tot ceea ce au realizat până acum”, a spus antrenorul Valentin Popescu. Directorul de la CSM Târgu Jiu, Robert Bălăeț, a declarat că are mare încredere în tinerii handbaliști de la club. Pe scheletul acestei generații, se dorește formarea unei echipe de seniori.

,,Este un rezultat foarte bun, ținând cont că ei sunt mai mici cu un an sau chiar doi decât ceilalți din grupă. Este o generație de excepție a handbalului masculin și vrem, pe această generație, anii viitori, să creăm o echipă de seniori”, a spus directorul Robert Bălăeț.

CSM Târgu Jiu Juniori 3: Vlad Mezdrea, Rareș Bruciu, Mario Stancu 12g, Yanis Penescu, David Popară, Andrei Mornea 1g, David Bîrlete 1g, Alexandru Anghel, Ştefan Stănoiu, David Honcioiu 8g, Mihnea Ciobanu 1g, Luca Hortopan 6g, Andrei Anuțoiu 5g, Vlad Călinoiu 5g, Robert Guran 1g, Cătălin Popescu 1g. Antrenor: Vali Popescu.

Cătălin Pasăre