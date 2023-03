CSM Târgu Jiu – Gloria Bistrița, în Final 4-ul Cupei României

CSM Târgu Jiu are o misiune aproape imposibilă în semifinalele Cupei României la handbal feminin. Sorții le-au scos-o gorjencelor în cale chiar pe formația gazdă, Gloria Bistrița. Evident, orice meci ar fi fost extrem de dificil în Final 4 pentru trupa lui Liviu Andrieș, fără îndoială surpriza din careul de ași. Totuși, ardelencele au un ascendent moral față de echipa noastră, pe care au învins-o la Târgu-Jiu la o diferență consistentă, 23-33. Cum turneul se va disputa în Complexul Sportiv Unirea, atmosfera va fi una apăsătoare pentru alb-albastrele. Antrenorul Liviu Andrieș crede că experiența va fi una benefică pentru club, indiferent de rezultat. ,,Până la urmă, toți adversarii din Final 4 sunt foarte puternici. Suntem la această competiție în premieră și trebuie să luăm meciul ca atare. Într-adevăr, tragerea la sorți nu ne-a prea avantajat. Jucăm cu gazdele, dar asta este, indiferent de ce adversar aveam, urma un meci delicat. E clar că va fi un meci foarte greu pentru că știm ce calitate are Bistrița. Sperăm să nu fie aceeași diferență ca în meciul din campionat. Repet, trebuie să fim bucuroși că am ajuns aici și să ne motiveze acest lucru, și pe noi, ca antrenori și conducători, dar mai ales pe fete”, a declarat principalul de la CSM. Meciurile din semifinale, HC Dunărea Brăila – CSM București și HC Gloria Bistrița 2018 – CSM Târgu Jiu, se vor juca pe 20 mai, iar pe 21 mai vor avea loc cele două finale. Pe de altă parte, următorul meci al gorjencelor în campionat va avea loc pe teren propriu, cu HC Zalău. Liviu Andrieș speră ca partida de pe 30 martie să găsească tot lotul valid. Angela Pușcaș, Ana Ciolan, Ira Zinatullina și Bianca Chiriță nu au putut fi folosite la ultimul joc.

Cătălin Pasăre