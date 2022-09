CSM, șase amicale înainte de debutul în LNBM

Baschetbaliştii de la CSM Târgu Jiu vor evolua în șase partide-test înainte de meciurile oficiale. Dorința antrenorului Claudiu Alionescu a fost îndeplinită de către oficialii clubului, principalul formației de primă ligă declarând, în urmă cu o săptămână, că își dorește cât mai multe amicale înainte de startul sezonului. Primele jocuri din perioada de pregătire vor avea loc la Pitești, pe 11 și 12 septembrie. Gorjenii vor da piept cu gazdele de la BCM și cu Steaua București sau SCM U Craiova. După aceste întâlniri, echipa de baschet va evolua în fața proprilor suporteri pe 16 și 17 septembrie. Adversară va fi CSM Galați, iar,cu acest prilej, fanii gorjenilor vor face cunoștiință cu jucătorii veniți în vară.

După jocurile de acasă, CSM Târgu Jiu va participa și la Cupa ,,Dinamo”, pe 22 și 23 septembrie. ,,Am reușit să perfectăm un număr de șase meciuri amicale, iar acest lucru ne bucură pentru că era un aspect ce ne lipsea din perioada de pregătire.

Debutăm seria la Memorialul ‘Gheorghe Ziguli’ de la Pitești, în compania echipei gazdă, iar a doua zi vom juca împotriva Stelei sau a Craiovei, turneul fiind în sistem Final 4. Astfel, vom avea parte de două meciuri tari, cu două echipe ce își propun cel puțin clasarea în primele cinci echipe ale conferințelor din care fac parte. Continuăm acasă cu două meciuri în compania echipei CSM Galați, iar pe această cale aș vrea să mulțumim echipei din Galați și domnului Nini pentru disponibilitate și înțelegere. Galați are o echipă din conferință vecină, dar o echipă mereu surprinzătoare. Ultimul turneu este Cupa ‘Dinamo’, fiind ultima repetiție înainte de începerea campionatului, unde vom debuta împotriva echipei gazdă, o echipă cu pretenții la primele patru locuri în LNBM, iar ultimul adversar fiind încă necunoscut”, a precizat Claudiu Alionescu pentru csmtargujiu.ro. Debutul în meciurile oficiale va avea loc pe teren propriu, pe 28 septembrie, când la Târgu-Jiu vine CSM Târgu Mureș.

LOT CSM TÂRGU JIU

Jucători: Porter Troupe, Camil Berculescu, Alexandru Berca, Andrei Bărăgan, Andrei Gheorghe, Bogdan Penciu, Octavian Ilie, Răzvan Pavel, Andriy Agafonov, Dylan Frye, Shamiel Shawn Stevenson, Tyler Michel Creammer. Din lotul lărgit mai fac parte şi juniorii Alexandru Mitu şi Flavius Toropu. Ce doi tineri baschetbalişti, care au dublă legitimare CSM Târgu Jiu – CSS Târgu Jiu, se pregătesc sub comanda lui Claudiu Alionescu.

Staff: Claudiu Alionescu (antrenor principal), Alexandru Gliga (antrenor secund) și Alin Drondoie (kinetoterapeut), la care s-a adăugat în această vară şi Patrick Toma (preparator fizic) şi Andreea Garcia (fizioterapeut).

Cătălin Pasăre