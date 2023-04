CSM, la primul meci din play-out

CSM Târgu Jiu s-a deplasat la București pentru duelul cu Steaua. Baschetbaliștii gorjeni au două meciuri în Săptămâna Mare, ambele în Sala Mihai Viteazul. Elevii lui Kresimir Basic au în plan să câștige cel puțin o partidă în deplasare, pentru a avea avantajul terenului propriu. “Militarii” au trecut, la limită, de gorjeni îm ambele confruntări din Grupa 11-18. Prima partidă se joacă în această seară, de la ora 19.00. “Ambele meciuri pe care le-am disputat au fost meciuri strânse. Îm ambele am avut șansa să câștigăm, astfel că ne așteptăm, în aceste două meciuri, să putem evolua cel puțin la fel de bine. Trebuie să stăm în meci cât mai mult timp și sper să avem șansa să câștigăm. Este o serie de cinci meciuri și este foarte important să ne focusăm pe fiecare joc în parte. Vrem să câștigăm întâiul meci și apoi vom discuta despre următoarele. Este important să câștigăm un meci la București. Trebuie să luptăm pentru acest lucru. Nu avem probleme majore cu accidentările. Trebuie să încercăm mereu să câștigăm cu jucătorii pe care îi avem la dispoziție. Putem spune că au mic avantaj la pozițiile mari. Titus Nicoară este un jucător care domină lupta sub panou. Este cel mai constant jucător al lor în acest moment, însă, în același timp, și ei trebuie să se gândească la punctele noastre forte. Este o luptă și sperăm noi să fim echipa câștigătoare la final”, a prefațat duelul antrenorul principal Kresimir Basic. Gorjeanul Alex Berca este de părere că orice se poate întâmpla în această serie. Fundașul a revenit după o accidentare și este gata să contribuie la îndeplinirea obiectivului. “Văd două meciuri echilibrate, la fel ca în campionat. Îi cunoaștem, am jucat deja cu ei de două ori. Sunt o echipă care joacă foarte ok din punct de vedere colectiv, dar și noi putem să facem același lucru. Am început să ne legăm mult mai bine pe teren, asta s-a văzut și în meciul câștigat cu Laguna. Ne pregătim foarte bine pentru aceste două meciuri. Ei joacă acasă, și în mintea lor pornesc cu prima șansă. Nimeni nu vrea să piardă când evoluează în fața propriilor fani. Eu mă simt foarte bine și sper să rămân sănătos, e dorința mea principală, și să-mi ajut echipa așa cum pot. Orice este posibil în sport, sunt foarte multe meciuri și avem foarte multe șanse. Într-o astfel de serie, orice este posibil, pentru că oboseala poate să-și spună cuvântul. E play-out, e presiune”, a adăugat Berca.

Echipa care obține prima trei victorii câștigă seria.

Cătălin Pasăre