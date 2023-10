CSM, învinsă de Corona: ,,Nu am fost suficienți de agresivi”

Baschetbaliștii gorjeni au cedat confruntarea cu Corona Brașov, contând pentru etapa a cincea din LNBM. Gazdele au fost învinse, 76 – 89 (21-27, 17-15, 15-25, 23-22), după un sfert trei extrem de slab și o repriză secundă în care au comis multe erori. Amfitrionii au avut și ghinion. Octavian Popa Calotă a acuzat dureri la spate încă din debutul disputei, iar timpul său pe teren a fost limitat. Cu o echipă extrem de fizică, elevii lui Kresimir Basic s-au descurcat bine în primele 20 de minute, dar au avut reale probleme când oboseala și-a spus cuvântul, lucru recunoscut de Dimitrius Underwood. Conducătorul de joc american a terminat meciul cu 24 de puncte. ,,E dezamăgitor pentru că am simțit că am fost în meci, însă nu putem să lăsăm capul jos. Trebuie să ne ridicăm, pentru că mai urmează meciuri. M-am simțit foarte obosit pe final și asta mi-a afectat jocul, am avut câteva posesii pierdute în momentul în care nu am mai putut din punct de vedere fizic, însă trebuie să învăț din asta. Au jucat mai bine ca echipă, noi am încercat mult individual și nu am avut o circulație foarte bună a mingii. Cu siguranță ne-a lipsit Calotă, ia multă presiune asupra lui, dar a avut probleme cu spatele și nu a putut evolua cât ne-am dorit”, a spus Underwood la finalul confruntării. Kresimir Basic a admis că echipa adversă are mai mulți jucători bine cotați, dar a declarat că erorile individuale și lipsa unui joc colectiv au dus la înfrângerea de sâmbătă. Croatul a spus că, până în iarnă, venirile sunt puțin probabile.

,,Nu am răspuns așa cum ar fi trebuit din punct de vedere al agresivității. Am avut probleme pe tranziția defensivă, pe punctele marcate ușor pe contraatac. Nu am evoluat ofensiv ca o echipă și împotriva unei formații ca Brașovul, cu multe individualități, nu îți permiți acest lucru. Au o bancă mai lungă, jucători români cu mai multă experiență, însă au jucat și ei fără fundașul lor principal. Nu ne-am fructificat șansele și astfel s-a scris istoria acestui meci. Este dificil să mai aducem acum jucători, nu ne permite momentul în care suntem acum. O să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Trebuie să jucăm ca o echipă, și în atac și în apărare, pentru a câștiga meciurile cu astfel de echipe”.

CSM Târgu Jiu: Jason Hubbard 8p, Andrei Bărăgan 2p, Dimitrius Underwood 24p, Alexandru Berca 3p, Noam Weinberg 12p, Octavian Popa Calotă 3p, Ethan Wright 5p, Camil Berculescu 2p, Jalen Dupree 4p, Adrian Vaida 2p, Arsenije Vuckovic 11p, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

CSM Târgu Jiu, care a stat în runda a doua, are două victorii și două înfrângeri după cinci etape.

Cătălin Pasăre