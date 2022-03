CSM a bătut-o, cu emoţii, pe Rapid

Echipa de baschet a obţinut al doilea succes consecutiv şi a urcat la 7 victorii în LNBM.

Gorjenii s-au impus, sâmbătă, pe teren propriu în fața Rapidului, scor 68-64 (24-18, 20-19, 7-13, 17 -14). A fost un meci la discreția gazdelor, care a avut însă un nou final pe muchie din cauza numeroaselor mingi pierdute de baschetbaliștii noștri.

Giuleştenii s-au apropiat la numai două puncte de amfitrioni, dar, cu 8 secunde înainte de final, Titus Nicoară a urmărit o aruncare ratată de Hamilton și a împins balonul în coș.

A fost ultima reușită a partidei. Veteranul Porter Troupe a fost din nou la înălțime. Americanul a fost cel mai eficient jucător de pe parchet, cu un indice 21, reușind 19 puncte, 6 recuperări și 6 pase decisive.

Kendarrius Hamilton a izbutit 16 puncte, iar Malik Morgan 11. Fără Octavian Ilie pe teren, răcit, dintre jucătorii gorjeni au evoluat Mihai Bădiţă (12,39 minute), care a reușit 2 puncte, Andrei Bărăgan (7,21 minute) şi Camil Berculescu (1,48 minute).

La finalul partidei, antrenorul Claudiu Alionescu a subliniat plusurile şi minusurile echipei sale în confruntarea cu Rapid, recunoscând că publicul a avut un aport decisiv în obţinerea succesului.

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus şi pentru mentalitatea pe care am avut-o în ultimul sfert, unul destul de dificil, în care Rapidul a revenit la o singură posesie, însă noi am reușit să gestionăm mai bine finalul şi să câştigăm acest meci. Nu am făcut un joc strălucit din punct de vedere ofensiv, ne-am pierdut un pic capul în sfertul trei, în care am încercat mai mult acţiuni individuale decât colective şi nişte aruncări grăbite care nu erau în planul nostru de joc. Defensiv, am făcut un joc bun, am primit doar 64 de puncte, o ţintă bună pentru noi şi cred că a fost motivul principal pentru care am reuşit să câştigăm. Sunt mulţumit de numărul de pase decisive – 14, dar total nemulţumit de mingile pierdute –16, în condţiile în care la pauză aveam doar 5. Aceste mingi pierdute uşor i-au readus în joc pe cei de la Rapid, însă una peste alta este o victorie. Este o victorie şi a publicului, pentru că, mai ales în ultimul sfert, am simţit o energie care ne-a împins spre succes”, a spus Alionescu. În partida următoare, gorjenii vor da piept cu Miercurea Ciuc. Meciul se joacă miercuri, 23 martie.

CSM Târgu Jiu: Dylan Carl 4p, Andrei Bărăgan, Brandon Sly 2p, Kendarrius Hamilton 16p, Porter Troupe 19p, Ahmed Bashir 6p, Titus Nicoară 8p, Camil Berculescu, Andrei Gheorghe, Malik Morgan 11p, Alexandru Berca, Mihai Bădiţa 2p. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Cătălin Pasăre