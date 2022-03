Cronica, 26 februarie 2022, Florin Berculescu

Sâmbăta, 26 februarie 2022 a avut loc un eveniment pentru publicul meloman de muzica clasica: prima apariție scenica a orchestrei -fosta de camera-actual, simfonica ,,Lyra Gorjului”. Aceasta societate a luat ființă în anul 1902, fiind consemnată fară întrerupere,excepție făcând perioadele de război. În 29 decembrie 1987 a avut loc primul recital de muzica și poezie, recital care a consemnat o colaborare și o prietenie muzicala care dăinuie și astăzi, între Mircea Suchici și Florin Berculescu. De-a lundul timpului,serile au implicat poeți precum Spiridon Popescu,Ion Popescu,actorii Marian Negrescu, Gabriela Baciu,Iosefina Stoia, Ilie Gheorghe,Ion Alexandrescu,George Draghescu,pentru mulți aceasta fiind și o rampa de lansare spre profesionism.

După anul 2000,orchestra a trecut sub tutela Scolii Populare de Arte,a carei manager ,regretatul Viorel Gârbaciu și-a pus amprenta și sufletul în a ajuta aceasta, deja, Orchestra de camera ,,Lyra Gorjului”. Formula a continuat cu aceleași fonduri și sub aceeași instituție și după ce Viorel Gârbaciu ne-a părăsit iar susținerea cu aceste fonduri s-a dovedit în anul de pandemie 2021, total inacceptabila și insuficienta, fapt care a culminat și cu cheltuirea fondurilor destinate orchestrei de camera și lașarea ei nefinantata la ultimele doua concerte, pe motiv că nu mai sunt bani, motiv susținut de actualul manager al Scolii Populare de Arte.

Pusi în fata acestei decizii manageriale profund nedrepte,am ieșit cu reacții publice găsind sprijin de finanțare printr-un teledon generat de postul de televiziune TV Sud și de doamna Ana Măria Mitroi, demers la care au răspuns pozitiv o suma de politicieni și de oameni de afaceri cărora le mulțumim și acum.Un al doilea concert a fost finanțat de doamna manager al Muzeului National ,,Constantin Brâncuși”,Denișa Suta,căreia îi mulțumim pe aceasta cale.

De aici încolo a început un dialog continuu, constructiv, atât cu Domnul Primar Marcel Romanescu și cu Consiliul Local cât și cu Președintele Consiliului Județean, Domnul Cosmin Popescu. În urma acestor discuții am înființat prima orchestra simfonica în format permanent,cu un concert lunar și un recital cameral. ,,Lyra Gorjului”! Orchestra își desfășoară activitatea pe lângă ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului” iar colaborarea cu domnul manager Gheorghe Porumbel se dovedește a fi una fericita! Primul concert s-a desfășurat în sala teatrului dramatic ,,Elvira Godeanu”, o gazda excepțională că și actorii și managerul sau și a avut că solist pe pianistul Florin Berculescu iar drept dirijor și compozitor-dubla ipostaza-pe Mircea Suchici! Melomanii au avut placerea să audieze o orchestra cu aproape toate instrumentele și un număr de 35 de instrumentiști,o derulare ampla ,pe măsură unui program pretențios,culminând cu Simfonia ,,Tragica”, a lui Franz Schubert!

În luna martie la așteptam la un recital de bijuterii muzicale,propus de patru muzicieni valoroși ai orașului nostru, grupați în cvartetul ,,Accente”, în data de 11 martie, la sala Muzeului de Istorie și arheologie ,,Alexandru Stefulescu” și la concert-seara Mozart, Beethoven, ai carei protagoniști vor fi violonistul Ilie Cealicu,în calitate de solist și dirijorul Florin Berculescu!

Muzica este limbajul universal care topește granițele, unește sufletele și înalta spiritul!

C.P.