Craiova şi-a prezentat echipamentul oficial

Reprezentanţii formaţiei Universitatea Craiova au ales să-şi prezinte principalul echipament din sezonul viitor în faţa fanilor. Tricoul oficial de joc pentru meciurile de acasă a fost ,,dezvelit” pe treptele instituţiei de învăţământ care a dat numele echipei. Pe clădire a fost proiectat un montaj special, iar cântăreaţă Lora a interpretat imnul Științei. Invitaţi speciali au fost preşedintele Sorin Cârţu şi managerul general Marcel Popescu. Ambii speră ca trupa din Bănie să câştige campionatul în urma acestui sezon, asta deşi conducerea clubului nu a anunţat transferuri spectaculoase până acum. ,,Întotdeauna ne propunem obiective mărețe, de a lua campionatul și cupa. Uneori, cum s-a întâmplat în ultimii trei ani, am fost foarte aproape dar am câștigat un singur trofeu, Cupa României de anul trecut. Nu se poate realiza performanță fără sprijinul suporterilor, iar voi ați fost alături de noi și în condiții mai grele. Dacă am fi avut spectatorii alături de noi în perioada de pandemie am fi obținut mai mult. Sper să exploatăm mai mult sprijinul vostru, în anii ce vor veni”, a declarat Cârţu. Evenimentul nu s-a bucurat de o prezenţă numeroasă, lucru sesizat de Marcel Popescu. ,,Eu sper că ceea ce eu și Sorin am făcut pentru Universitatea Craiova să se repete în cel mai scurt timp. Și în acest moment, la nivel administrativ, Universitatea Craiova are ținută de Champions League. Din păcate, suntem dezamăgiți de partea sportivă, dar speranța moare ultima. Gustul amar pe care l-a lăsat ultima parte a sezonului trecut, a făcut ca mulți dintre suporterii Universității să nu vină azi, la acest eveniment, dar sper ca noi toți să vă facem fericiți în cel mai scurt timp posibil”, a spus conducătorul Ştiinţei. Craiova va debuta în noua ediţie a Ligii 1, vineri 12 iulie, împotriva proaspetei câştigătoare a Supercupei României, Sepsi Sf. Gheorghe.

Cătălin Pasăre