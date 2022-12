Craiova a terminat anul cu bine

Universitatea Craiova a încheiat anul 2022 cu un succes concludent. Aproape 5.000 de fani au asistat la victoria împotriva Chindiei Târgoviște, scor 3-0. Alex Crețu a fost omul primei reprize. A marcat din centrarea ,,renegatului” Sergiu Hanca (`22) și a interceptat un balon pe care i l-a servit lui Jovan Markovic. Atacantul Ştiinței a reușit golul meciului cu un lob superb (`31). La scurt timp după reușita ,,juveților”, Mitrea a provocat un penalty, dar Celea nu l-a putut învinge pe Popescu de la punctul cu var. Partida s-a ,,terminat” în minutul 42, când Chamed a văzut cartonașul roșu după o intrare la Hanca. Același Mitrea și-a mai spălat din păcate în repriza secundă, când a marcat ultimul gol al confruntării. Craiova a acumulat 38 de puncte după acest succes, în timp ce Chindia a rămas cu 21.

Antrenorul interimar al Ştiinței, Dragoș Bon, și-a îndeplinit obiectivul finalului de an. A reușit două victorii și a făcut mutări inspirate în meciul cu trupa din Târgoviște.

„Ne-am atins obiectivul și sunt fericit că am reușit să câștigăm la o diferență categorică de scor. Băieții au înțeles mesajul meu, au respectat întru totul obiectivele tactice pe care le-am avut pentru această partidă și sunt foarte fericit că putem să plecăm liniștiți în vacanță. Alex Crețu și-a făcut din nou datoria, este un jucător esențial în momentul de față pentru echipă. Mă bucur că am fost inspirat să joc cu Popescu în poartă, care a reușit să pareze un penalti. M-am temut în acel moment, pentru că ați văzut că publicul încă nu a trecut peste supărare. Dacă primeam un gol mă gândeam că și reacția suporterilor o să pună plumb în picioarele jucătorilor. Mi-am dorit să nu primim gol până în pauză, pentru că știam ce am de făcut la pauză și ce trebuie să reglez. Eu vreau să le transmit suporterilor Sărbători fericite!“, a declarat Dragoș Bon. Alex Crețu a ajuns la cinci reușite în acest sezon de Superligă, fiind golgheterul echipei. ,,Avem trei puncte la noi. Am jucat frumos. Am terminat anul cu două victorii importante. Ținem pasul cu echipele din fruntea clasamentului. E clar că vor fi schimbări (n.r. în perioada următoare). Sunt importante. Ar trebui să ne motiveze. Poate vor veni jucători noi. Așteptăm vacanța acum. Așteptăm un an bun. Am reușit să ne ridicăm. Am marcat cinci goluri. Pentru mine nu e o surpriză. Apar mereu în careu. La fiecare meci se vede. Nu vreau să vorbesc (n.r. de antrenor). Eu nu cred în schimbări. Un antrenor e bun cel care ne face să jucăm. Nu mă uit eu după antrenori. Noi suntem în fruntea clasamentului. Vom vedea ce va fi de anul viitor. Vom vedea la sfârșitul campionatului ce va fi”, a spus Crețu.

,,A fost un meci destul de ok, cu o execuție foarte frumoasă. Așa am gândit-o și mi-a ieșit. Am fost foarte încrezător, dacă am încercat așa ceva. Cu Mister nu m-am certat. A fost decizia lui (n.red. de a-l scoate din lot). Am respectat-o și atât. Nu a fost nicio discuție. Nici cu Reghecampf nu jucam titular meci de meci. Dădeam goluri, mă antrenam, nu am o problemă de genul. E un campionat greu, cred că se va decide în ultimele etape, dar sper să ne aflăm cât mai sus. Mi-am propus să dau cât mai multe goluri. Noi trebuie să dăm zece goluri ca spectatorii să fie mulțumiți”, a adăugat Jovan Markovic. Pentru olteni, a fost singurul succes din campionat la o diferență mai mare de două goluri. Craiova revine în meciurile oficiale la finalul lunii ianuarie 2023.

Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște 3-0 (2-0)

Craiova: Laurențiu Popescu – Sergiu Hanca (’54, Paul Papp), Vladimir Screciu, Bogdan Mitrea, Bogdan Vătăjelu – Alex Mateiu (’76, David Sala) – Alex Crețu (’69, Ante Roguljic), Dan Nistor – George Cîmpanu (’69, Marian Danciu), Jovan Markovic (’76, Rivaldinho), Andrei Ivan. Antrenor interimar: Dragoș Bon.

Chindia: Cătălin Căbuz – Tiberiu Căpușă, Daniel Celea, Esteban Hernandez, Adrian Ioniță – Madestas Vorobjovas (’69, Juan Passaglia), Rassambek Ahmatov (’46, Denis Dumitraşcu) – Mircea Mihaiu (’46, Cornel Dinu), Nasser Chamed, Doru Popadiuc (’75, Alex Jipa) – Godberg Cooper (’89, Cosmin Atanase). Antrenor: Anton Petrea.

