Craiova a pierdut amicalul cu Lokomotiv Plovdiv

Universitatea Craiova a suferit a două înfrângere în cantonamentul de la Bansko. Trupa lui Eugen Neagoe a cedat partida disputată pe terenul „Evima” cu Lokomotiv Plovdiv. Bulgarii s-au impus cu 2-0 după goluri marcate de Alpha Contech (`9) și Mihaylov (`88). A fost cel de-al patrulea test susținut de alb-albaștri în cadrul stagiului de pregătire. În primele trei, “Știința” a înregistrat două victorii, 2-0 cu Botev Plovdiv și 2-0 cu FC Drita, și o înfrângere, 0-2 cu Ludogorets Razgrad. Fără Alex Mitriță, menajat, Mihai Căpăţână a purtat banderola de căpitan. Oltenii au evoluat în formula: L Popescu – Borța (55 Vlădoiu), Tomasec (65 Mitran), Mendy (46 Badelj), Ndong (65 Bancu) – Căpățînă (65 Creţu), Sala (55 Mateiu) – Cîmpanu (78 Stana), Roguljic (65 Danciu), Găină (55 Gaşpar) – Trică (65 Koljic).

„Niciodată nu este în regulă când pierzi, chiar dacă este un joc de pregătire, chiar dacă sunt mulţi jucători tineri în primul 11, chiar dacă am avut câţiva jucători care nu au evoluat, unii foarte puţin, alţii deloc, pentru că au avut unele probleme de sănătate şi nu am vrut să accentuăm acele probleme, mai bine să joace următorul meci, cu Slavia Sofia. Nu e în regulă când pierzi, dar e un meci important pentru jucătorii noştri tineri, pentru că am avut mulţi copii în teren şi în primul 11 şi pe parcurs au intrat alţii”, a declarat antrenorul Eugen Neagoe.

„Din păcate, am pierdut, nu ne doream acest lucru, chiar dacă este vorba de un meci amical, după o perioadă grea, de încărcătură, dar voiam ne doream foarte mult ca rezultatul să fie unul pozitiv. Ne bucurăm că am avut mulţi tineri în echipă, pe lângă noi, cei mai cu experienţă, sperăm să-i ajutăm să crească pe lângă noi, fiindcă sunt de perspectivă. Suntem pe final de cantonament, vom mai avea un meci amical şi să terminăm cu bine această pregătire, a fost dificilă, am încărcat foarte mult, dar trebuie să acumulăm” a spus mijlocașul Universității, Mihai Căpăţână.

Ultima adversară a “juveților” în cadrul stagiului din Bulgaria va fi Slavia Sofia. Partida se dispută joi, 6 iulie, de la ora 11.00. După acest meci, lotul Universităţii Craiova va reveni în ţară, pentru a pregăti primul meci de campionat, derby-ul cu Dinamo, programat luni, 17 iulie.

Cătălin Pasăre