Craiova a cedat cu Rapidul, dar a primit o veste încurajatoare

Universitatea Craiova are un start ratat de sezon. Laszlo Balint a înregistrat prima înfrângere oficială la cârma trupei din Bănie, 0-1 cu Rapid București. Doljenii au doar două egaluri în trei meciuri, în Superligă, iar duminică este derbiul cu FCU, cealaltă echipă din Craiova. Fără un decar veritabil, cu Bancu și Mateiu – suspendați, și cu Nistor și Vînă – scoși din lot, gazdele au părut o echipă cu un mijloc lipsit de mobilitate și creativitate. Totuși, ocaziile mari au aparținut Ştiinței în prima repriză. Roguljic a lovit transversala (14), iar Moldovan a oprit șuturile lui Markovic (30) și Ivan (41). Singura lovitură a meciului a venit din partea unui jucător trecut și pe la Universitatea, Alex Ioniță. Mijlocașul l-a învins pe Lazar cu un șut în diagonală (50). Reușita giuleștenilor a fost urmată de două ocazii mari ale amfitrionilor, dar Vătăjelu și Baiaram nu au reușit să marcheze. Nu e timp de lamentări la Craiova. Joi, 4 august, de la ora 20.30, în Polonia, la Lublin, alb-albaștrii dau piept cu Zorya Luhansk, în prima manşă a turului 3 preliminar al Conference League.

Universitatea în meciul cu Rapid: Lazar – Căpăţînă, Papp, V. Găman (Raul Silva 60’), Vătăjelu – Al. Creţu, Screciu – Roguljic (Rivaldinho 78’), Baiaram (Câmpanu 78’), A. Ivan (Hanca 56’) – Markovic (Koljic 55’). Antrenor: Laszlo Balint

Înfrângerea a fost nemeritată, au considerat oficialii din Bănie, care nu i-au scutit pe jucători de critici. ,,Apare uzura, apare și uzura mentală repede. E important să fim bine din toate punctele de vedere. Nu știu dacă vine Ișfan, dar e nevoie de jucători. Știu că oamenii din conducere se preocupă de asta, sunt discuții. Echipa e angrenată pe două fronturi, avem nevoie de un sistem de rotație eficient. Consider că este un rezultat nemeritat, după cum s-au desfășurat ostilitățile, după raportul ocaziilor… Din păcate, trebuie să ne asumăm această înfrângere. Ar fi trebuit să fim un pic mai lucizi. Am avut și neșansă, pentru că au fost acele ocazii din prima repriză, în special bara lui Roguljic, apoi ocazia lui Papp, a lui Baiaram, deci cred că au fost trei-patru ocazii foarte mari, din care trebuia să marcăm cel puțin un gol. Eu cred că dacă am fi reușit să deschidem scorul în prima repriză cu siguranță altfel s-ar fi derulat lucrurile“, a declarat Laszlo Balint. „E o înfrângere dureroasă, nu ne convine. Este și în fața unui adversar pe care voiam foarte mult să-l învingem. Consider că înfrângerea este nemeritată, pentru că meciul nu a fost de așa natură încât să pierdem cele 3 puncte. Oboseală este normal să fie, pentru că este ritmicitatea în care se joacă meciurile și competițiile în care ești angrenat. Dar tu ești Universitatea Craiova și de aceea ești la această echipă! De aia ai standardele pe care le ai, și de condiții de antrenament, și de salarizare, pentru a juca în competiții de felul acesta. Ești obligat! Pentru asta ai luptat campionatul trecut, ca să fii pe locul eligibil de cupe europene. Și atunci trebuie să te manifești ca atare! Este un program de care știai de când s-a terminat campionatul trecut! Ai făcut o strategie, cu cantonament de vară, etc., astfel încât să te prezinți bine și să nu invoci acum oboseala. Suntem în continuare în căutări. Mai mult ca sigur aducem un coordonator. O să mai aducem cel puțin doi jucători“, a spus președintele Craiovei, Sorin Cârțu. O veste bună a venit pentru Craiova din Conference League, unde poate da peste echipe accesibile în play-off. Dacă trece de Zorya, Universitatea o să preia statutul de cap de serie și ar putea întâlni următorii adversari:

FC Lugano (Elveția) sau Hapoel Beer-Sheva FC (Israel)

Fehervar FC (Ungaria) sau FC Petrocub – Hîncești (Rep. Moldova)

FC Spartak Trnava (Slovacia) sau Rakow Czestochowa (Polonia)

Levski Sofia (Bulgaria) sau Hamrun Spartans FC (Malta).

Cătălin Pasăre