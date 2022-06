Condamnați pentru că au golit carduri furate!

Patru indivizi din Bâlteni s-au ales cu condamnări penale definitive într-un dosar în care au și ajuns în spatele gratiilor în toamna lui 2018. La vremea respectivă ei au fost reținuți pentru că au spart geamul unei mașini, au furat de acolo borseta cu acte a proprietarului, după care i-au golit omului cardurile, fiind convinși că nimeni nu le va lua urma. Cu banii furați au cumpărat o rablă de mașină, niște scule electrice și ceva alimente, după care anchetatorii le-au luat repede urma. Curtea de Apel Craiova a dispus acum condamnarea lor la pedepse cu executare sau suspendare, decizia magistraților din Bănie nemaiputând fi contestată. „Condamnă pe inculpatul Puiu Marian Costel la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. (8 acte materiale)(…)condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. (8 acte materiale)(…) contopeşte pedepsele în pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare la care adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare.(…)Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabilește un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni.(…)Condamnă pe inculpatul Papuc Daniel Florian la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. (8 acte materiale)(…)Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. (8 acte materiale) (…)Contopeşte pedepsele aplicate în cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin s.p. nr. 26/2020 a Judecătoriei Târgu Cărbuneşti definitivă prin d.p. nr. 1641/2020 a Curţii de Apel Craiova în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare la care adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 10 luni închisoare, inculpatul Papuc Daniel Florian urmând a executa pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare, în regim de detenţie.(…)Instituie faţă de inculpatul Romanescu Virgil, măsura educativă a internării într-un centru educativ pentru o perioadă de 8 luni (…)Anulează amânarea aplicării pedepsei de 3 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. 92/2021 a Judecătoriei Târgu-Jiu, definitivă prin neapelare la data de 23.02.2021. În baza art. 582 alin. 3 C.p.p., condamnă inculpatul Romanescu Virgil şi dispune executarea pedepsei de 3 luni închisoare aplicată prin sentinţa menţionată mai sus. În baza art. 129 alin. 1 lit. b C.p., aplică inculpatului Romanescu Virgil pedeapsa de 3 luni închisoare pe care o majorează cu 1 din durata măsurii educative aplicate în cauză, urmând ca inculpatul să execute 5 luni închisoare, în regim de detenţie. (…) Condamnă pe inculpatul Nicolin Mădălin la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. (8 acte materiale)(…)Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. (8 acte materiale) (…)Contopeşte pedepsele în pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare la care adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsa, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabilește un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni”, a dispus instanța de judecată.

