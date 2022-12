Condamnați după ce au incendiat două autoturisme la Novaci!

Verdict al magistrațior în dosarul ce vizează incendierea a două autoturisme la Novaci în urmă cu aproape patru ani. Pe 27 ianuarie 2019 proprietarul celor două mașini le-a lăsat parcate în fața porții casei sale la fel ca în alte dăți, fără să le încuie, știind că nu are „dușmani” care să-I facă rău. Și totuși, a doua zi dimineața, când a vrut să plece cu una dintre mașini a observat că aceasta avea în interior urmele unui incendiu. La fel stăteau lucrurile și în cazul celeilalte mașini, proprietarul anunțând atunci autoritățile. De mare folos în anchetă au fost imaginile surprinse de camerele de supraveghere pe care le avea acasă, așa ieșind la iveală destul de repede identitatea celui care a pus focul. Ulterior a fost aflat și cel care l-a instigat pe piroman să pună benzină în interiorul mașinilor și să dea foc. Judecătoria Novaci a dispus recent condamnarea celor doi inculpați din acest dosar, verdictul instanței nefiind deocamdată definitiv. Ambii inculpați au fost de acord să recunoască acuzațiile ce le-au fost aduse, deși la începutul anchetei unul dintre ei, instigatorul, avea cu totul alte opinii. El este cel care l-a instigat pe celălalt inculpat să incendieze mașinile pe motiv că era minor la acel moment și urma să nu răspundă legal pentru faptele sale, lucru care s-a și confirmat la instanță. „Condamnă la pedeapsa de 2 ani închisoare pe inculpatul Roșoga Marcel sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la distrugere. În temeiul art. 91 alin. 1 Cod Penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 92 alin. 1 şi 2 Cod Penal de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…)Dispune ca inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Gorj sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate adaptat specificului infracțiunilor săvârșite. (…)Dispune ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile la Primăria Novaci, jud. Gorj, sau la Școala Gimnazială Novaci.(…)Aplică inculpatului Dumitru Cosmin Marian, minor la data săvârșirii infracțiunii, (…) măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 4 luni pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere(…). Impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională și să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj la datele fixate de acesta”, a decis instanța, care i-a obligat pe inculpați să suporte și cheltuieli judiciare de câte 950 de lei fiecare.

Gelu Ionescu