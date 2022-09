Un târgujian a fost condamnat de instanță să muncească în folosul comunității la o grădiniță din oraș după ce a fost prins la volan, deși nu avea permis de conducere. Munca nu va fi plătită și se adaugă pedepsei de un an de închisoare, suspendată de magistrați.

Incidentul a avut loc în vara anului 2021. În seara zilei de 25 iulie, individul a fost prins pe o stradă din Târgu-Jiu, conducând un autovehicul marca Kia, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La audieri, bărbatul a recunoscut fapta. Instanţa a constatat că infracţiunea săvârşită a prezentat un pericol social pentru participanții la trafic, având în vedere ca inculpatul a condus pe o stradă circulată din Târgu-Jiu.

„Deşi nu are antecedente penale, din menţiunile cazierului judiciar depus în dosarul penal rezultă că inculpatul a mai fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002, fiind reabilitat de drept, la data de 26.09.2017, de unde rezultă perseverența inculpatului de a conduce fără a deţine permis de conducere”, au constatat judecătorii.

Bărbatul, de profesie bucătar, a fost condamnat la 1 an de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, pedeapsa fiind suspendată pe un termen de supraveghere de 2 ani. În acest timp, bărbatul va trebuie să respecte mai multe obligații și să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Gorj.

În plus, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, bucătarul va presta muncă în folosul comunităţii, neremunerat, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” sau Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1, din Târgu-Jiu, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

Sentința pronunțată săptămâna trecută de Judecătoria Târgu-Jiu nu este definitivă.

