Concert de muzică clasică, lângă Mina Petrila

Un concert de pian va avea loc duminică, 8 octombrie, de la ora 18:00, la Schipul metalic de la Mina Petrila. Evenimentul face parte din turneul național de pian Classic Unlimited 2023. În caz de vreme ploioasă, concertul va avea loc în sala ,,La Compresoare” de la Mina Petrila.

,,Am ales 9 locuri speciale să ne fie gazde în 2023, să descoperim împreună oamenii și poveștile locului: o fostă mină de cărbune, o biserică din centrul unei comunități miniere, un pod de fier sudat , o grădină botanică și-o grădină de vară, o galerie de artă, o sală de concerte, o biserică în stil baroc și unul dintre cele mai interesante muzee din țară”, au transmis organizatorii. Intrarea la acest concert este liberă, în baza unei programări pe site-ul organizatorilor. Cei prezenți la eveniment se vor putea delecta cu muzică clasică și jazz, mai precis o viziune a felului cum muzica jazz și cea clasică s-au intersectat și influențat de-a lungul timpului: Intermezzo – Johannes Brahms; Pavana – George Enescu; Impromptu Op. 142, nr. 2 – Franz Schubert; Pisica și Șoarecele – Aaron Copland; Rhapsody in Blue – George Gershwin; Fifths and Drifts – Șerban Marcu; Jazz Turbulence – Cristian Bence-Muk; Midnight Chorale and Toccata – Ciprian Gabriel Pop.

Izabella Molnar