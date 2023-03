CEO, adus în situație falimentară, trăiește numai cu ajutor de stat – 90,7 milioane de euro pentru restructurare, în acest an

În ultimii ani, CE Oltenia nu a mai reușit să-și plătească certificatele de carbon și, astfel, din 2021 primește ajutor de stat. Deși este nerambursabil, CEO plătește banii de la stat cu restructurarea draconică impusă în urmă cu doi ani de ministrul liberal Virgil Popescu și USR.

Astfel, Complexul Energetic Oltenia trebuie să primească subvenții de 848,6 milioane euro pentru achiziția de certificate CO2 până în 2025 inclusiv, din care 535 milioane euro în 2022 și 90,7 milioane de euro în acest an. Hotărârea se află de ieri în Transparență Decizională, pe site-ul Ministerului Energiei și privește aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societății ,,Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de gaze cu emisii de efect de seră, pentru anul 2023 CEO trebuie să aibă achiziționat, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră emise în cursul anului precedent.

Ajutorul va fi acordat în baza unei ordonanțe de urgență de anul trecut și are girul Comisiei Europene.

