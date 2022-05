,,Cenușăreasa” Ligii Florilor, sprijinită și de CJ Gorj

Echipa de handbal nu va fi victimă sigură în primul eșalon. Conducerea CSM Târgu Jiu crede că formația de senioare nu va repeta scenariul ultimelor nou-promovate în Liga Florilor, care s-au întors imediat în Divizia A. Totuși, directorul Robert Bălăeț a declarat, la începutul săptămânii, că elevele lui Liviu Andrieș nu vor avea o misiune ușoară în sezonul următor, mai ales că bugetele celor mai multe adversare sunt de invidiat. „Nu pot să fiu decât mulțumit că în al treilea an de existență am promovat. Nu mă așteptam niciodată, trebuie să fiu sincer, să ajungem atât de repede acolo. Greul abia începe, nici nu avem timp să ne bucurăm, pentru că va fi un sezon infernal. Trebuie să facem rost de bani din mediul privat. De asemenea, negocierile sunt foarte dure, pentru că nivelul salarial în Liga Florilor este unul exagerat de mare. Din punct de vedere financiar, ca și la baschet, vom fi ,,cenușăreasa” ligii. Sunt bugete enorme în Liga Florilor și va trebui să luptăm cu mijloacele noastre: unitatea de grup, priceperea antrenorilor și atmosfera de familie care este la CSM. Obiectivul este evitarea retrogradării. Sunt convins că se va juca cu casa închisă. Vom mai aduce maximum 4 fete, suntem în discuții. Toată lumea crede că ne va fi imposibil să rămânem în prima ligă, dar eu am încredere că avem atuurile necesare”, a precizat Bălăeţ. O veste bună vine de la Consiliul Județean Gorj. Președintele Cosmin Popescu a declarat că trupa alb-albastră va fi sprijinită și de către instituția pe care o conduce. ,,Intenționăm să venim cu o finanțare directă către Primăria Târgu-Jiu, pentru ca, la momentul necesar, să intervină și să aloce sumele necesare. O să venim cu un aport suplimentar pentru CSM Târgu Jiu. Se va discuta suma cu care putem să contribuim. Echipa are nevoie de sprijin, pentru a putea supraviețui în prima ligă. Una este bugetul de liga a doua și alta este bugetul de liga I“, a afirmat şeful CJ Gorj. Primarul municipiului, Marcel Romanescu, a salutat inițiativa autorităților județene. ,,Apreciem implicarea Consiliului Județean Gorj în fenomenul CSM Târgu Jiu, salutând, totodată, intenția președintelui Cosmin Popescu, în ceea ce privește finanțarea pentru echipa de handbal feminin! Am pornit acest proiect frumos care s-a dezvoltat spectaculos într-un timp foarte scurt și iată că avem două echipe în cele mai puternice ligi din țară. Echipa de handbal feminin joacă în Liga Florilor, una dintre cele mai puternice din Europa și trebuie susținută. De aceea ne bucurăm să avem alături și Consiliul Județean. Munca unor oameni deosebiți, de la sportivi, antrenori și până la conducerea clubului, a dus la obținerea unor rezultate excepționale, iar acum clubul s-a înconjurat de prieteni care vor sprijini acest adevărat fenomen. Gestul este binevenit, având în vedere că din această vară vom deschide și secția de fotbal, atât de așteptată de noi toți”, a scris edilul din Târgu-Jiu pe facebook. Angela Cioca şi Ekaterina Dhzukeva au fost primele jucătoare transferate la CSM pentru sezonul următor. Pe lângă Primăria Târgu-Jiu şi Consiliul Judeţean Gorj, echipa de handbal se bucură și de sprijinul companiei Artego. De altfel, directorul Viorel David este o prezență constantă în Sala Sporturilor la meciurile fetelor.

Cătălin Pasăre