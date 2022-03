Cei mai loviți oameni din CEO: Nu se vor putea pensiona la 52 de ani!

Prin modificarea Legii 197/2021, votată ieri în Parlament PSD și PNL au îngropat tocmai recunoașterea grupei de muncă în condiții speciale din perioada 2001 -2021. Amintim că politicienii social – democrați și liberali au declarat că Legea 197 nu poate fi aplicată fără modificări. Ei au votat ieri, modificările prin care spun că au rezolvat pensionarea anticipată a minerilor și energeticienilor. Numai că, angajații din CEO au cu totul altă părere.

Problema, spun salariații CEO, toți cei care au lucrat în condiții normale, în CEO, deci fără grupa de muncă, în perioada 2001 – 2021, nu vor putea să iasă la pensie. Și asta, pentru că modificarea politicienilor PSD – PNL adusă Legii 197/2021, cu privire la pensionarea anticipată a celor care au lucrat în condiții speciale, ignoră tocmai această perioadă.

Au îngropat Legea 197 prin votul de ieri

Prin urmare, printre cei mai loviți oameni din CEO, care au lucrat în cele mai grele condiții, sunt angajații care muncesc în atelierele de vulcanizări, mecanice, electrice, la asecări și CFL-știi, plus cei din termocentrale, și care au rămas fără grupa de muncă din 2001 până în 2021, sunt și cei care nu vor ieși la pensie la vârsta de 52 de ani, deși au lucrat fix în condiții speciale, în perioada menționată. Legea 197 / 2021 repara situația, însă, PSD și PNL au adus modificări în așa fel încât, cea mai importantă cerere a protestatarilor, adică recunoașterea grupei de muncă din 2001-2021, revendicare care a dus la facerea legii 197, a fost îngropată.

,,Nu au rezolvat nimic”

Nu au rezolvat nimic, spune Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari: ,,Problema cea mai mare, și de aici și protestul nostru început anul trecut, cerând recunoașterea condițiilor de muncă, grupa pentru perioada 2001- 2021, tocmai asta a rămas nerezolvată. Din 2001, energeticienii și o parte din minerit – atelierele de vulcanizări, mecanice electrice și asecările, CFL-iștii, tractoriștii din cariere, toate aceste activități, plus activitatea termo, nu au avut grupă de muncă. Din 2001 au început să ne fure grupele de muncă.

Astfel, toate atelierele, care au făcut parte din Termoserv sunt cu grupe normale, la fel și desulfulările, atelierile electrice, sunt tot pe normale. Fac apel la Weber, Manta, nu la sindicaliștii de carton, îi rog să se gândească la un salariat dintr-o termocentrală, s-a angajat în 20021, avea 20 ani, în condiții normale. Este cel care are cel mai mult de pierdut. Acum are 40 de ani și el figurează pe condiții normale. Și un alt aspect este legat de punctaj, de calculul pensiei. Inclusiv cei care au fost încadrați în condiții corecte vor pierde bani. Deci nu s-a rezolvat nimic, prin ce au făcut ieri. Eu îi rog pe toți salariații CEO să-și depună dosarele de pensionare, pe cei care care au 52 de ani și 25 de ani vechime în producție. Eu îi trimit pe oamenii care îndeplinesc aceste condiții să vadă cum au rezolvat PSD și PNL problema pensionării lor. Dacă vor reuși să se pensioneze, mă voi bucura enorm. Dar, toți cei care vor avea dosarele respinse, să vină pe scările celor care ne-au mințit! Dacă oamenii vor putea ieși la pensie, înseamnă că politicienii PSD și PNL și-au onorat promisiunile. În opinia mea, greșeala deputaților Weber și Manta a fost că i-au chemat la consultare pe cei care ne-au au pierdut grupele de muncă, tocmai pe acei lideri de sindicat”, a mai spus Manu Tomescu.

Mihaela C.Horvath