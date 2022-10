Cea de-a XXX-a ediție a Festivalului Național de Literatură, Umor și Caricatură „Ion Cănăvoiu”

1.Probe și teste de maturitate

Încă o ediție a Festivalului Național de Literatură, Umor și Caricatură „Ion Cănăvoiu” a avut loc în zilele de 21-23 octombrie 2022. O echipă formată din Dan Adrian Popescu, Daniela Gapșea, Andreea David, Director al instituției fiind Pompiliu Ciolacu, s-a ocupat de organizarea internă a manifestării pe care în cele din urmă s-a întâmplat s-o moderez eu însumi cu Grigore Marian Dobreanu alături.

Juriul, alcătuit din subsemnatul, Ion Popescu-Brădiceni, Marian Dobreanu, Zenovie Cârlugea și Grigore Haidău, secretara juriului fiind Andreea David, a citit două duzini de cărți tipărite și peste 100 de plicuri conținând creații specifice: epigramă, fabulă, proză umoristică, parodie, poezie umoristică, caricatură.

Începem cu precizarea că „premiul pentru literatură” nu s-a acordat. Motivul e unul inexplicabil. Nici un scriitor gorjean n-a încredințat juriului vreun volum de poezie apărut în 2022 (?!). De competența juriului nu se poate îndoi nimeni. De aici încolo, în numele lui, îmi asum totala responsabilitate, punând sub semnul întrebării, aspecte precum productivitatea scriitorilor gorjeni, care, observ, nu-i consistentă, ritmică, creativă și îndeajuns de rapidă în reacții și slab prezentă în viața Cetății de pe fiu, ori precum capacitatea lor de-a se reinventa periodic.

O dată efectuat fiind „ceremonialul” de calculare a mediei finale (în urma confruntării celor patru tipuri de note), au reieșit laureați Ion Micuț din Râmnicu Vâlcea (la epigramă), Florentina Loredana Dănilă, (la proză umoristică), Vasile Larco din Iași (la poezie umoristică), Mihai Haivas din Iași (la parodie), Gabriel Rusu, din Mureș (la caricatură) și, în fine, la secțiunea fabula, a fost scos învingător Gheorghe Filiș, din Târgu-Jiu, nimeni altul decât colaboratorul constant și consacrat al „Gorjeanului” cu Cronici ritmate și rimate clasic-modern, drept pentru care juriul și echipa de la cotidianul „Gorjeanul” îl felicită pentru succesul, de altfel, așteptat. Exclamațiile celor patru „jurați” a fost unanimă, constatând o asemenea inspirată colaborare de echipă redutabilă.

Fabulele sale „Lăcusta și greierașul” „Vulpea în campanie”, „Dorința lui Ghiță” le vom publica în zilele următoare în „Gorjeanul”, cu o succintă exegeză a mea însumi, I.P.B. Salonul editorial s-a ținut pe 21 octombrie 2022, la Sala „Florin Isuf” a C.J.C.P.C.T. Gorj, la orele 11 netrecute fix, bucurându-se de-o participare extrem de generoasă a publicului.

S-a văzut, încă o dată că, de departe, cea mai dinamică instituție a județului Gorj a fost și este încă (cea mai fastă fiind <>, care a nimbuit-o, a încununat-o, a impus-o prin acțiuni de nivel internațional și național („Tudor Arghezi”, Serile la Brădiceni, „Ion Cănăvoiu”) cu care s-au cuplat cele inițiate și regentate de Teodor Dădălău (vezi „Fenomenul Duduman prin lumea culturală din Oltenia”, cu totul și cu totul de excepție, al cărui debut a avut pe 20 octombrie 2022 cu o expoziție în foaierul Teatrului Național din Craiova, sub bagheta profesionistă a scriitorului Nicolae Coande).

George Drăghescu, din postura de editor, în continuare remarcabil și atent la „mișcarea de idei” a municipiului, eficient în a asigura continuitate la două proiecte revista „Ceașca de cafea” și colecția „Ceașca de cafea”, a lansat deci „Ceașca de cafea”, anul 17, noiembrie 2022, nr. 228” și „Treizeci plus trei văzuți de Ș.A.I. În nr. 22 al „Ceștii de cafea” semnează un portret al lui Ion Cănăvoiu caricaturistul Alexandru Jakobhaszy (fost „locuitor poietic” al Târgu-Jiului în tinerețea-i donchișotescă – n.m., I.P.B.); Marcel Iureș oferă un autograf; George Drăghescu stă de vorbă cu celebrul scriitor George Corbu; Caricaturile sunt ale lui Victor Eugen-Mihai-VEM.

Ceașca de cafea găzduiește pe câțiva din laureații cu „produsele” lor spirituale și inteligente: Nicolae Bunduri, Constantin Bidulescu, Vasile Larco, Petru Ion Gârda, Petre Ioan Florin Vasilescu, Ion Moraru. Din Gorj apar la pp. 18-21 Grig M.Dobreanu, Nelu Vasile, Grig Tunșanu. În pagina 15 sunt prinși într-o fotografie, din 2019, scriitorii Ion Popescu-Brădiceni, Horia Gârbea și Cornel Udrea, lansând „integrala” de caricaturi a lui ȘAI.

Printre cei „treizeci plus trei”, văzuți caricatural de Iulius Aurelian Șuță (cel care a imaginat și afișul Serilor la Brădiceni, aflat în prezent la scriitorul S.F. și poetul Mircea Liviu Goga), i-am regăsit pe Ion Trancău, Nicolae Dragoș, George Drăghescu, Viorel Gârbaciu, Ion Cepoi, Adrian Frățilă, George Bacovia, Constantin Brâncuși, Marian Dobreanu, Ion Popescu-Brădiceni, Florian Saioc, Cornel Udrea, Ion Horea, Grigore Haidău. Se pot aprecia ca fundamentale la arta „șaigină”: forța centrului vizual, vectorii și țintele lor, geometricul și vederea autocentrată, lumea privită pieziș, privitorul ca autoritate, funcțiunea ramelor ș.c.l.

Dar evenimentul major al salonului de grafică l-a constituit lansarea albumelor artistului plastic Grigore Haidău „… de Toamnă și „Niște Olteni”.

Eu însumi am lansat numărul al III-lea pe anul curent din „Miracol de Brădiceni” (nr.30 / 2022, 94 pagini); adică cel postfestiv după cea de-a XXVI-a ediție a Atelierului Național de Poezie și Critica Poeziei „Serile la Brădiceni. Semnează întâi și întâi: cei doi laureați: Liviu Capșa și Gabriela Gheoghișor; apoi scriitori din Brădiceni: Mircea Liviu Goga, Ion Căpruciu, Lazăr Popescu, Silviu Doinaș Popescu, Ion Popescu-Brădiceni, Dan Adrian Popescu (cel care asigură și grafica de pe coperta IV-a a revistei). Scriitorii invitați din afara județului: Ovidiu Cristian Dinică, Mariana Pândaru Bârgău, Nicolae Rădoi, Carmen Doreal, Rodica Pospai Păvălan, Mircea Pospai, Grupul de scriitori din Motru e și el prezent masiv prin contribuția motrenilor Mircea Tutunaru, Ileana Spineanu Morega, Ion Sabin Cerna, Ion Elena, Ana Ionele, Nicoleta – Katalina Pauliș. Radu Cârstoiu este inclus ca poet religios, cu „Adormirea Maicii Domnului”, poet citit integral în cadrul „simpozionului” găzduit de Biserica din Brădiceni, pe 8 septembrie 2022 și care numără 56 de strofe (a câte 4 versuri), cu prilejul celei de-a XXVI-a ediție a A.N.P.C.P.: „S.L.B.”. Dar cu o „cronică a revistei” vor reveni, la invitația noastră, redactorii șefi ai revistei Dan Adrian Popescu, Silviu Doinaș Popescu, Mircea Liviu Goga tot în ziarul „Gorjeanul” care găzduiește și această relatare.

La Salonul de grafică găzduit de sala „Florin Isuf” a CJCPCT Gorj, vineri, 21 octombrie, ora 11, moderatori am fost, iarăși eu, secondat con brio de Marian Dobreanu; dar în ceea ce mă privește după un scurt discurs, i-am dat, inspirat, cuvântul domnului ex-director al instituției (pe care a condus-o vreo 12 ani, cred – n.m., I.P.B.), scriitorului Ion Cepoi, a cărui prestație de vreo jumătate de oră a punctat elementele-forte ale CJCPCT Gorj: miza pe valoare, cota densă a ariei de activitate, complexitatea profilului managerial, cuprinderea amplă, profundă, motivată, a capacității inventive, creatoare, imaginative a Gorjului, ca arie culturală cu un profil distinct; dispoziția la a colabora cu vocile expresive și autoritare glocale inventariate și fructificate cu promptitudine în fel de fel de tabere, concursuri, sărbători etc; domnul Ion Cepoi n-a uitat să schițeze câte un admirabil portret lui Ion Cănăvoiu și lui ȘAI, dar și să evidențieze necesitatea axiologică a unor festivaluri fabulos „asimilate” și „menținute” de gorjeni (fie ele literare, umoristice, folclorice, artistico-plastice, muzical-populare etc.)

Grigore Haidău și-a lansat cele două albume care-i înglobează un mănunchi de lucrări într-un fel de, mereu amânată, integrală plastică și jovială, monumentală în definitiv, căci deschide o perspectivă legendară – sub efectul mimesisului aristotelic – asupra unor personalități de-ale locului.

Cel dintâi e cel „… de toamnă” iar cel de-al doilea este „Niște Olteni”. Dar despre aceste albume, despre cărțile laureaților și despre revista „Portal Măiastra”, voi reveni în episodul al doilea al acestui eseo-reportaj. (va urma)

Profesor Doctor Ion Popescu-Brădiceni, Scriitor