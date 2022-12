Ce schimbări se pot face la secția de baschet?

Cu nouă înfrângeri din nouă meciuri și cu un ultim joc pe terenul echipei Rapid București, liderul conferinței, este foarte probabil ca baschetbaliștii de la CSM Târgu Jiu să termine anul fără succes în LNBM. Situația nu poate fi tolerată, crede directorul Robert Bălăeț, care își păstrează încrederea că echipa va rămâne în primul eșalon. ,,Trebuie să recunoaștem că stăm rău. Am tras un semnal de alarmă la această secție, chiar dacă am condus iarăși, am jucat bine, dar am pierdut pe final încă un meci pe care l-am avut în mână. Nu mai putem continua așa, va trebui să analizăm și să luam decizia cea mai bună. Nu vreau ca echipa să retrogradeze și sunt convins că până la final vom rămâne în prima ligă”, a declarat oficialul gorjean. Rămâne de văzut ce schimbări s-ar putea face la secția de baschet. Fie vor fi aduși jucători noi, care îi vor înlocui pe cei care nu dau randament, fie se va merge pe mână altui antrenor cu experiență. Prima variantă pare mai plauzibilă, având în vedere că echipa va evolua în play-out, cu adversari, teoretic, de o valoare apropiată. Până atunci, formația noastră trebuie să câștige confruntările cheie din retur, cu Miercurea Ciuc sau CSM Târgu Mureș. ,,O să discut cu antrenorii și jucătorii, este ceva mai complex. Trebuie să luăm cea mai bună soluție, dar sigur vom lua măsuri, pentru că nu voi accepta niciodată înfrângere după înfrângere, chiar dacă jucăm bine o bună perioadă a meciului. Mai este un meci, cu Rapidul și după aceea vom vedea ce măsuri se vor lua”, a precizat Bălăeț. Potrivit Federației Române de Baschet, în Grupa 11-18 (faza a doua) se intră cu punctele din meciurile directe dintre ultimele 4 echipe din prima fază și se mai joacă alte 8 meciuri, fiecare cu fiecare, tur-retur, cu echipele din cealaltă conferință. În cadrul primului tur din Play-Out (faza a treia) se va juca astfel: loc 11 vs. loc 18, loc 12 vs. loc 17, loc 13 vs. 16, loc 14 vs. loc 15. Se joacă după sistemul 3 din 5 meciuri. Echipele clasate pe locurile 17 și 18 la sfârșitul sezonului din cadrul LNBM MOZZART vor retrograda în Liga 1. Asta înseamnă că indiferent de linia de clasament cu care CSM Târgu Jiu ar intra în faza a treia a play-out-ului, dacă va câștiga 3 din 5 meciuri împotriva oricărei echipe, va rămâne în primul eșalon.

Cătălin Pasăre