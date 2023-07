Ce este un antiseptic urinar și cum ajută?

Ce este un antiseptic urinar?

Un antiseptic urinar este un produs folosit pentru a preveni si trata infectiile tractului urinar. Infectiile tractului urinar pot afecta uretra, vezica urinara, ureterele si rinichii. Antisepticele urinare sunt concepute pentru a combate microorganismele responsabile de aceste infectii. Actioneaza prin distrugerea sau inhibarea dezvoltarii microorganismelor patogene, precum bacterii. De asemenea, pot fi folosite in scop preventiv, in cazul celor cu risc crescut de infectii urinare recurente.

Ce beneficii au antisepticele urinare?

Antisepticele urinare au mai multe beneficii. Ajuta la combaterea infectiilor urinare, actionand asupra microorganismelor patogene responsabile de infectiile urinare, ca bacteriile. De asemenea, pot ajuta la prevenirea infectiilor recurente, reducand riscul de infectii urinare – ajuta la mentinerea unui mediu nepotrivit pentru dezvoltarea bacteriilor, prevenind aderarea lor la peretele tractului urinar. Pot avea un rol si in reducerea dezvoltarii rezistentei la antibiotice. Retineti ca antisepticele urinare trebuie folosite doar la indicatiile medicului, deoarece pot avea unele efecte adverse si pot interactiona cu unele medicamente.

Semne de infectii urinare

Semnele si simptomele unei infectii urinare pot include:

urinari frecvente – nevoia de a merge des la baie, uneori cu eliminarea unei cantitati mici de urina;

disconfort la urinare – senzatie de arsura si disconfort in timpul urinarii;

urina tulbure si cu miros neplacut;

durere sau presiune in zona pelvina;

senzatie de golire incompleta a vezicii urinare;

prezenta sangelui in urina etc.

Este important sa retineti ca simptomele pot varia de la o persoana la alta si pot depinde de severitatea infectiei urinare. Daca apar semne sau simptome si daca suspectati o infectie urinara, este recomandat sa consultati medicul pentru un diagnostic precis si pentru a primi tratamentul adecvat.

Tipuri de antiseptice urinare

Exista mai multe tipuri de antiseptice urinare disponibile, ce ajuta la prevenirea si tratarea infectiilor tractului urinar. Cele mai multe contin ingrediente naturale ce sustin in mod sigur si eficient sanatatea sistemului urinar si protejeaza rinichii. Multe suplimente naturale si remedii anturiste pot avea efect antiseptic si au proprietati antibacteriene. Retineti insa ca un antiseptic urinar se administreaza doar la indicatiile medicului si nici nu inlocuieste tratamentele recomandate de medic. In functie de rezultatele analizelor si de examinarea fizica, medicul va stabili un plan de tratament sau va recomanda antiseptice urinare exemple.

Astfel de produse antiseptice naturale pot contine ingrediente ca extract de merisor, extract de strugurii ursului, extract de aronia, frunze de urzica, splinuta, coada calului, musetel etc. Acestea pot reduce simptomele de disconfort urinar, ajuta la curatarea cailor urinare si lupta impotriva infectiilor. Au proprietati antiaderente si previn aderarea bacteriilor de peretii tractului urinar. Pot fi sub forma de comprimate, capsule, pulberi, lichid etc.

Cum putem preveni infectiile urinare?

Pentru a preveni infectiile tractului urinar se recomanda in primul rand sa mentineti o buna igiena personala, inclusiv o igiena intima adecvata, mai ales dupa utilizarea toaletei. Spalati-va bine pe maini inainte si dupa utilizarea toaletei si asigurati-va ca zona genitala este curata. Nu amanati mersul la toaleta – urinati in mod frecvent si regulat, evitand sa retineti urina. De asemenea, urinati dupa actul sexual pentru a elimina eventualele bacterii ce pot ajunge in uretra. Beti suficienta apa pe parcursul zilei, evitati folosirea de produse intime iritante si folositi lenjerie intima din bumbac.