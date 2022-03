Cârțu vrea să realizeze ,,tripla” alături de Craiova

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, vrea să câștige titlul și din postură administrativă. Trupa din Bănie visează la campionat din 1991, când oficialul Ştiinței era antrenorul formației alb-albastre. O adevărată legendă la Craiova, Cârțu a obținut cel mai important trofeu intern și ca jucător. Acum, ,,Sorinaccio” se pregătește pentru încă doi ani în fruntea Universității Craiova, pentru că nu are adversar la alegerile pentru postul de președinte al clubului. Fanii Științei pot veni la urne pe 10 aprilie, atunci când este programat meciul cu campioana CFR Cluj. La vot pot lua parte 4.107 suporteri care deţin abonamente. Secţiile de votare vor fi amplasate în incinta Stadionului ,,Ion Oblemenco”. ,,Aş vrea să continui tot ce s-a făcut bine în perioada asta, adică din 2013 până în 2022, pentru că din punctul meu de vedere a fost o treabă foarte bine făcută. Şi sigur, dacă se poate, în perioada asta de doi ani să abordăm dezideratul cel mai important şi să îl reuşim, acela de a câştiga campionatul. Dar trebuie să fie o simbioză perfectă în club. La ora actuală, şi eu am nevoie de club, la fel şi Universitatea cred că are şi ea nevoie de ceea ce reprezint eu. Aşa că am răspuns prezent la acest demers al patronatului, acela de a organiza nişte alegeri pentru acest post. Aşa cum am spus, obiectivul maxim în noul meu mandat este să câştigăm campionatul. Ar fi important să reuşesc, după ce am reuşit şi ca jucător, şi ca antrenor, dar nu umblu neapărat după acest lucru. Sigur că experiența mea ajută, aș vrea să-i ajut pe ceilalți. Dacă vom câștiga campionatul, fanii o să vrea și mai mult, pentru că asta e caracteristica suporterului craiovean. Voi colabora bine cu staff-ul administrativ (Marian Copilu, Ovidiu Costeșin), vom stabili niște coordonate pe care trebuie să le respectăm. Cel mai important lucru este să fim preocupați ca lotul de jucători să dea randament maxim, pentru a obține rezultate. Existenţa mea se confundă cu ceea ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova. Pe lângă noi, pe lângă club, sunt majoritatea jucătorilor din Craiova Maxima şi e foarte important să fim împreună, să stăm lângă echipă, pentru că noi dăm imagine în fotbalul românesc prin ceea ce am realizat la vremea respectivă”, a spus Sorin Cârțu, într-un interviu pentru Universitatea Craiova TV. Până atunci, Universitatea trebuie să-și îndeplinească obiectivele din acest sezon. Pe lângă câștigarea Cupei României, alb-albaștrii vor și locul 2. Totuși, pentru a mai spera la acest lucru trebuie s-o bată în acest weekend pe FCSB. ,,Meciul cu Voluntari n-aveam voie să-l pierdem. Noi suntem potențiali pentru locul 3 și în același timp ne-am propus să ajungem pe 2. Ca să ajungem acolo, trebuie să bați la meciurile directe FCSB-ul. În momentul în care vrei să-ți consolidezi locul 3, n-ai voie să pierzi cu Voluntari și Farul. N-ai voie să le dai 6 puncte. Ori, noi aia am făcut cu Voluntari, nu trebuia să îi lăsăm niciodată. Prin ce s-a întâmplat ne-am periclitat și locul 3”, a declarat Cârțu. După acest mandat, președintele Universității Craiova va fi ales pe o perioadă de 4 ani. De la reactivarea secției de fotbal, Universitatea Craiova a cucerit de două ori Cupa României și o dată Supercupa.

Cătălin Pasăre