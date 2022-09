Campanie de strângere de cărți și rechizite noi, demarată de Shopping City Târgu Jiu și World Vision România

Pentru a veni în sprijinul copiilor la început de an școlar, Shopping City Târgu Jiu și World Vision România a lansat Empty Classroom, campania de strângere de cărți și rechizite noi, aflată deja la a doua ediție.

Toți cei care doresc să doneze cărți pentru copii (noi sau second-hand, dar în stare bună, pentru copiii din clasa 0 și până la liceu) sau rechizite (noi) sunt așteptați până pe 21 septembrie în Shopping City Târgu Jiu, într-un spațiu special amenajat, în zona Info Desk de la parter.

Peste 44% dintre tinerii de 15 ani din România nu înțeleg textele citite. Din păcate, una dintre cauze este absența accesului la cărți și rechizite, conform celor mai recente statistici citate de World Vision România. În același timp, în România nu există nicio bibliotecă în 4 din 10 școli de la sat, respectiv în 6 din 10 comune. Mai mult, cărțile de care dispun majoritatea școlilor de la sate sunt foarte vechi și uzate. Inițiativa are ca obiectiv să ajute peste 10.000 de copii și 500 de profesori în acest an. La prima ediție, anul trecut, proiectul a venit în sprijinul a 24 de școli din 18 județe, ajungând la un număr de 7.768 de copii beneficiari.

A.S.